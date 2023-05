Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Corona-Krise bringt es an den Tag: In den Schulen gibt es großen Nachholbedarf in Sachen digitaler Bildung. Es mangelt nicht nur an technischer Ausstattung. Viele Lehrer bezweifeln auch den Sinn dieser Art des Lernens.

Es mangelte nicht an Lob für die Lehrer in Deutschland. Bei der Vorstellung des Nationalen Bildungsberichts am Dienstag dankte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) den Lehrkräften für