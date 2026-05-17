Die aktuelle Unicef-Studie zeigt einmal mehr: Deutschland tut zu wenig für Bildungsgerechtigkeit. Das ist kurzsichtig und gefährdet die Gesellschaft.

Laut einer aktuellen Studie des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (Unicef) müssen wir uns in Deutschland dringend um das Wohlbefinden unserer Kinder kümmern. Von den 37 untersuchten wohlhabenden Ländern landet die Bundesrepublik auf Platz 25 – also im unteren Mittelfeld.

Das Schlimmste an dieser Nachricht ist: Sie taugt kaum zum Aufreger. 2000 war das noch anders, der sogenannte Pisa-Schock hat die Nation aufgerüttelt. Doch ein Vierteljahrhundert später zeigen sich noch immer massive Probleme in der Bildung. Ein erschreckender Befund: Zwei von fünf 15-Jährigen erreichen nicht die Mindestkompetenz beim Lesen und in Mathematik. Erneut bestätigt die Studie die Abhängigkeit des Bildungserfolgs eines Kindes in Deutschland vom Elternhaus.

Befund ist inakzeptabel

Dieser Befund ist inakzeptabel – weil alle Kinder die gleichen und die allerbesten Chancen haben sollten, gut ins Leben zu starten. Wer diesen Grad an Empathie nicht aufzubringen vermag, darf seinen Blick gerne auf nüchterne Daten lenken. Wieder und wieder legen renommierte Wirtschaftsinstitute Studien vor, die zeigen, dass ein in Bildung investierter Euro ein Vielfaches an Ertrag bringt. Wer gut ausgebildet ist, stärkt die Wirtschaftskraft im Land, zahlt Steuern und ist weniger auf Sozialleistungen angewiesen.

Die Motivationen dürfen sich also unterscheiden, das Ziel muss dasselbe sein: mehr gute Bildung für die nächste Generation.