Neues Symbol und neuer Name: Der russische Angriff auf die Ukraine hat dazu geführt, dass viele westliche Firmen ihr Geschäft in Russland aufgegeben haben. So auch ein bekannter US-Konzern, dessen Nachfolger in Moskau gerade wieder Filialen geöffnet hat – mit allem, was die Kunden zuvor schon seit den frühen 90er Jahren angelockt hatte. Wir wollen von Ihnen wissen, um welches klassische Produkt es sich vor allem handelt.

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen jeweils ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher und gründlicher Sie also die RHEINPFALZ lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir den Betrag von 9200 Euro. So viel Geld wurde für drei Geißböcke bei der Versteigerung in Deidesheim bezahlt. Der Preis geht an Karl-Heinz Schneider aus Forst. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.