Noch ist die Personalie nicht offiziell, aber sie wird auch nicht dementiert: Die Präsidentin der Universität von Pennsylvania, Amy Gutmann, soll neue US-Botschafterin in Berlin werden.

Die 71-Jährige wäre die erste Frau an der Spitze der US-Vertretung am Brandenburger Tor. Ihr in Bayern geborener Vater floh 1934 mit seiner jüdischen Familie vor den Nazis ins Ausland.

