Der US-Präsident will mit einem eigenen Gipfel den globalen Kampf gegen den Klimawandel voranbringen. Entscheidend für einen Erfolg ist letztlich, ob China und die USA hier zusammenarbeiten – aller Animositäten zum Trotz.

Eine Lieblingsbeschäftigung Donald Trumps war es, internationale Verträge zu kündigen, die die USA zu irgendetwas verpflichtet hätten. Die Kehrseite dieser Politik: Amerika als Führungsmacht fiel zunehmend aus. Joe Biden, Trumps Nachfolger im Amt des US-Präsidenten, ist nun dabei, das Steuer wieder herumzureißen. Nirgends ist dies augenfälliger als beim Klimaschutz.

Eine der ersten Amtshandlungen Bidens war es, mit Hilfe einer Direktive (die keiner Zustimmung des Senats bedarf) entsprechende Pflöcke einzuschlagen. Darin wurde die Rückkehr in das Pariser Welt-Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 bekanntgegeben. Der Klimawandel und seine Auswirkungen beeinflussen ab sofort die Leitlinien der US-Politik – auch die der Sicherheitspolitik. Erstmals gibt es einen Klimabeauftragten, John Kerry, bei dem alle Fäden zusammenlaufen.

Datum mit Symbolcharakter

Um den Wandel auch nach außen hin sichtbar zu machen, kündigte Biden bereits in seiner Anweisung einen eigenen Klimagipfel an. Dieses (virtuelle) Treffen mit den Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer – darunter Indien und China – soll am 22. April stattfinden. Das Datum ist von hohem symbolischen Wert: Da wird weltweit der Umwelt gedacht („Earth Day“), und vor allem: Am 22. April 2016 unterzeichneten weit über 100 Staaten im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York den Pariser Vertrag.

Die USA also wollen wieder führen in der Welt, sie begreifen sich als Teil der Gemeinschaft. Mehr Antrieb beim Klimaschutz hat die Welt aber auch bitter nötig. Denn mit der bloßen Existenz des Pariser Klimapapiers ist es nicht getan. Es sind Taten, die zählen – und ambitionierte Verpflichtungen. Diese sind im Pariser Abkommen eigentlich angelegt: Alle fünf Jahre sollen die Unterzeichnerstaaten ihre Klimaschutzziele überarbeiten und verschärfte Ziele vorlegen, wenn klar ist, dass die bisherigen Versprechen nicht ausreichen. Doch die Bilanz der ersten Runde eines Nachschärfens der Klimaschutzziele fällt mehr als ernüchternd aus. So legte über die Hälfte der Staaten bis Ende 2020 keine anspruchsvolleren Pläne vor.

Welt-Klimagipfel wird nachgeholt

Die überarbeiteten Klimaziele hätten die Regierungen auf einem Welt-Klimagipfel im Dezember 2020 in Glasgow präsentieren sollen. Doch wegen Corona fiel dieser aus. Nun soll der Gipfel Ende 2021 an gleicher Stelle nachgeholt werden. Das Treffen, zu dem US-Präsident Biden im April eingeladen hat, steht also nicht isoliert da: Es soll den Weg zu einem Erfolg in Glasgow ebnen. Die Chancen dafür sind gestiegen. Weil nun die Regierung der USA – dem Land, das global den zweithöchsten Ausstoß an Treibhausgasen zu verantworten hat – das Thema Klimawandel endlich so wichtig nimmt, wie es diesem zukommt.

Für einen Durchbruch beim weltweiten Klimaschutz braucht es indes die Mitwirkung des anderen großen Treibhausgas-Produzenten: China. Auf die USA und das Reich der Mitte entfallen zusammen 43 Prozent der auf der Erde vom Menschen freigesetzten Menge an Kohlendioxid. Biden steht hier vor einem Dilemma. Denn einerseits sieht er (wie Trump) das aufstrebende asiatische Land als Rivalen an, den es einzuhegen gilt. Andererseits ist klar, dass die USA und China kooperieren müssen, soll es etwas werden mit dem Schutz des Weltklimas.

Etwas Hoffnung gibt die Tatsache, dass Biden und Kerry solch ein diplomatisches Kunststück in ähnlicher Form schon einmal hinbekommen haben: 2015, beim Ausarbeiten des Pariser Klimavertrags. Biden war damals US-Vizepräsident und Kerry Außenminister; der Chef der beiden hieß Barack Obama.