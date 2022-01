Der US-Präsident attackiert Vorgänger Trump in Rede zum Jahrestag des Angriffs auf das Kapitol.

US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris haben die Amerikaner beschworen, geeint für die Demokratie einzutreten. Die beiden sprachen im US-Kapitol am Jahrestag der Erstürmung des amerikanischen Parlamentssitzes durch Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump.

Harris wie Biden verglichen die Ereignisse des 6. Januar 2021 mit einschneidenden Wegmarken der US-Geschichte wie Japans Attacke auf Pearl Harbor 1941. „Der Geist Amerikas wird auf die Probe gestellt“, der 6. Januar müsse zukünftig als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem die Wende zu einer geeinten Nation begann, so Harris, die vor einem Jahr als Senatorin den Angriff aufs Kapitol vor Ort erlebte und nun hörbar nervös war. Biden sprach von „einer Schlacht um die Seele Amerikas“.

Gewalt als Norm?

Der Präsident klagte seinen Vorgänger energisch an, ohne den Namen Donald Trump dabei zu nennen. „Wir müssen absolut klar darüber sein, was Wahrheit ist und was Lüge“, wandte sich der amtierende Präsident gegen die Kampagne vieler in Trumps Republikaner-Partei, Bidens Sieg am 3. November 2020 in Frage zu stellen. „Wollen wir etwa eine Nation sein, die politische Gewalt als Norm akzeptiert?“, fragte und mahnte Biden zugleich.

Laut Biden war die Wahl 2020 die demokratischste in der Geschichte des Landes: Mit mehr als 150 Millionen Wählern hatten trotz der Pandemie so viele Bürger abgestimmt wie noch nie. Alle Kontrollmechanismen hätten funktioniert und keinerlei Betrug ans Licht gebracht, der das Endergebnis in Frage stellen ließe. Biden lobte den Mut von Republikanern, die Trumps Druck, Ergebnisse zu seinen Gunsten zu verändern, widerstanden hatten. Der Präsident unterstrich, er sei bereit, jederzeit mit dem politischen Gegner zusammenzuarbeiten.

Trump: Politisches Theater von Biden

Der oberste Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, warf Biden vor, den Angriff auf das Kapitol politisch zu missbrauchen. Dies sei ein „dunkler Tag für den Kongress und unser Land“ gewesen, erklärte McConnell. Es sei aber „unfassbar“, dass einige Demokraten versuchen würden, „diesen Jahrestag auszubeuten“. Trump selber hatte eine geplante Pressekonferenz zum Jahrestag am Mittwoch abgesagt. In einem Statement warf er Biden vor, selber das Land zu spalten. „Dieses politische Theater soll allein von der Tatsache ablenken, dass Biden völlig und total versagt hat.“