Die Krise zwischen dem Westen, Russland und der Ukraine spitzt sich wieder zu. Der US-Präsident hält die Gefahr einer bevorstehenden russischen Invasion für sehr hoch. Belarus ist derweil bereit zur Stationierung russischer Atomwaffen.

US-Präsident Joe Biden befürchtet trotz aller Beteuerungen aus Moskau einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den kommenden Tagen. Biden sagte am Donnerstag, die Gefahr einer Invasion sei „sehr hoch“, und nach seiner Einschätzung könne es „in den nächsten paar Tagen“ dazu kommen. Alles deute darauf hin, dass Russland bereit dazu sei, die Ukraine anzugreifen. Es gebe Grund zur Annahme, dass Moskau in eine Operationen unter falscher Flagge verwickelt sei – so werden Machenschaften bezeichnet, um einen Vorwand für einen Angriff künstlich zu inszenieren.

„Wir sind besorgt darüber, dass Russland versucht, einen Vorwand für einen bewaffneten Angriff auf die Ukraine zu inszenieren“, sagte auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag nach Beratungen der Verteidigungsminister der Bündnisstaaten in Brüssel. Moskau betonte indes: Nach dem Abschluss von Manövern seien Panzer des Wehrbezirks West zum Abtransport bereit gemacht worden.

Moskau: Planen keine Invasion

In der Ostukraine kämpfen seit 2014 pro-russische Separatisten gegen die ukrainische Armee, die nach Ansicht des Westens von Moskau unterstützt werden. Angesichts eines massiven russischen Truppenaufmarschs an der Grenze befürchtet der Westen einen Angriff auf die Ukraine.

Das russische Außenministerium betonte erneut, Moskau plane keine Invasion in der Ukraine. Die ukrainische Armee und die pro-russischen Kämpfer in der Ostukraine beschuldigten sich am Donnerstag gegenseitig, die Gewalt in dem Konfliktgebiet eskalieren zu lassen.

Abzug der US-Soldaten verlangt

In der Ukraine-Krise besteht Russland weiterhin auf dem Abzug sämtlicher US-Soldaten aus Ost- und Mitteleuropa. Sollten die USA nicht die geforderten Sicherheitsgarantien geben, wäre Moskau „gezwungen zu reagieren, einschließlich mit militärisch-technischen Mitteln“, erklärte das russische Außenministerium am Donnerstag in seiner schriftlichen Antwort auf ein Schreiben aus Washington. Die USA äußerten sich darin zu russischen Forderungen mit Blick auf Sicherheitsgarantien und Einflusszonen in Europa.

Belarus ist nach den Worten seines Staatschefs Alexander Lukaschenko im Falle einer Bedrohung durch den Westen zur Stationierung von Atomwaffen bereit. Lukaschenko äußerte sich vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen westlichen Staaten und Russland. Minsk und Moskau hatten vergangene Woche gemeinsame Militärübungen in Belarus begonnen, die bis zum 20. Februar andauern sollen.

