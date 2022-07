US-Präsident Biden ist auf Stippvisite in Israel. Ein Hauptthema ist die Bedrohung durch den Iran. Israels Regierungschef Lapid ist sich sicher: Hätte der Iran Atomwaffen, wäre das nicht nur eine Bedrohung für Israel, sondern für die Welt.

Jerusalem (dpa) - US-Präsident Joe Biden und der israelische Ministerpräsident Jair Lapid haben bei ihrem bilateralen Treffen in Jerusalem über die Bedrohung durch den Iran gesprochen.

Lapid betonte am Rande des Gesprächs vor Reportern, es werde keinen atomar bewaffneten Iran geben. Hätte der Iran Atomwaffen, wäre das nicht nur eine Bedrohung für Israel, sondern für die Welt. Biden unterstrich, wie wichtig es aus seiner Perspektive sei, in der Region integriert zu sein.

Im Rahmen der sogenannten Abraham-Abkommen haben unter Vermittlung der USA mehrere arabische Staaten Beziehungen mit Israel aufgenommen. Biden reist an diesem Freitag weiter nach Saudi-Arabien. Die Golfmonarchie ist den Abkommen bislang nicht beigetreten. Biden war am Mittwoch in Israel eingetroffen. Es ist sein erster Nahost-Besuch seit seiner Amtsübernahme vor eineinhalb Jahren.