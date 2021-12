Die USA und viele andere Akteure haben beim „Gipfel für Demokratie“ von US-Präsident Joe Biden eindringlich vor einem globalen Vormarsch von Autokratien gewarnt.

„Auf der ganzen Welt fühlen sich Autokraten ermutigt, Menschenrechtsverletzungen haben sich vervielfacht“, sagte US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei der zweitägigen Online-Konferenz mit Repräsentanten von über 100 Regierungen und Vertretern der Zivilgesellschaft. Auch die USA wüssten, dass ihre Demokratie „nicht vor Bedrohungen gefeit“ sei. Alle seien gleichermaßen verpflichtet, Bedrohungen für die Demokratie zu bekämpfen, wo immer sie existierten. UN-Generalsekretär António Guterres rief zu mehr Engagement bei der Verteidigung demokratischer Werte weltweit auf.

Viele Warnungen zu Russland und China

Biden versucht seit seinem Amtsantritt, eine gemeinsame Front mit Verbündeten gegen die Kontrahenten China und Russland zu schmieden. Das Verhältnis zu Peking ist belastet wie noch nie seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Washington und Peking im Jahr 1979. Zuletzt sorgte die US-Ankündigung eines diplomatischen Boykotts der Olympischen Winterspiele in Peking für Ärger. Die Spannungen mit Moskau haben so weit zugenommen, dass Biden sich Fragen über einen möglichen Einsatz von US-Kampftruppen im Fall einer russischen Invasion in der Ukraine ausgesetzt sieht. Russland und China waren nicht zu Bidens Gipfel eingeladen. Doch deren Einfluss war immer wieder Anlass für Warnungen beim Gipfel. Der litauische Präsident Gitanas Nauseda sagte der Ukraine „angesichts der russischen Aggression“ Unterstützung zu. Der Bürgerrechtler Nathan Law beschrieb, wie die Metropole Hongkong, die als freieste in Asien galt, unter dem Einfluss Chinas „zu einem Polizeistaat wurde“. Taiwans Digitalministerin Audrey Tang sieht ihr Land „an der Frontlinie des globalen Kampfes gegen Autoritarismus“.

China hatte gegen die Einladung Taiwans zum Gipfel protestiert. Die kommunistische Regierungspropagand nahm das Treffen zum Anlass, das System in China ebenfalls als eine Art demokratisches Modell zu porträtieren – das allerdings viel bessere Ergebnisse fürs Volk liefere.