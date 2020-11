Jen Psaki soll die neue Sprecherin des Weißes Hauses werden. Auch darüber hinaus setzt der designierte US-Präsident Joe Biden bei der Kommunikation auf erfahrene Frauen.

„Ich bin stolz, heute das erste leitende Kommunikationsteam im Weißen Haus bekannt zu geben, das ausschließlich aus Frauen besteht“, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung Bidens. Als künftige Sprecherin kürte Biden die 41-jährige Jen Psaki, die bereits eine Reihe von Führungspositionen inne hatte, unter anderem als Kommunikationschefin in der Regierung von Barack Obama.

Sie fühle sich geehrt, wieder für Biden zu arbeiten, schrieb Psaki auf Twitter. Neben Psaki wurden sechs weitere Ernennungen angekündigt. Dazu gehört Kate Bedingfield, Bidens stellvertretende Wahlkampfleiterin, als Kommunikationschefin des Weißen Hauses. Bedingfield war auch als Bidens Kommunikationsdirektorin tätig, als er Vizepräsident war.

Zu den weiteren Ernennungen gehören Ashley Etienne als Kommunikationschefin von Vizepräsidentin Kamala Harris und Symone Sanders als leitende Beraterin und Sprecherin von Harris. Die Ernennungen bedürfen im Gegensatz zu den meisten Positionen auf Kabinettsebene keiner Bestätigung durch den Senat.

Trump hat viel Personal zerschlissen

Bidens Team setzt bei der Zusammensetzung der Regierung auf Diversität: Er nominierte bereits mit Avril Haines die erste Frau zur Geheimdienstkoordinatorin und mit Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas den ersten Hispano-Amerikaner auf dieser Position.

US-Präsident Donald Trump hatte vier Pressesprecher beziehungsweise -sprecherinnen: Sean Spicer vom Anfang der Amtszeit nur sechs Monate lang bis Mitte 2017, Sarah Sanders bis Juli 2019, Stephanie Grisham bis April 2020 und aktuell Kayleigh McEnany. Als Kommunikationschefs fungierten Sean Spicer, Mike Dubke für nicht einmal drei Monate, Ex-Wall-Street-Banker Anthony Scaramucci, der schon nach zehn Tagen seinen Job wieder los war, Hope Hicks, Bill Shine und zuletzt Stephanie Grisham.