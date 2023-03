Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit seiner Kritik an den Republikanern liegt Joe Biden richtig. Es wäre aber besser gewesen, diese Gedanken bei einem Wahlkampfauftritt zu äußern.

US-Präsident Joe Biden hat in einem wesentlichen Punkt seiner Demokratie-Rede von Philadelphia Recht. Was in den USA vor sich geht, ist alles andere als normal. Und in der Tat hochgefährlich.