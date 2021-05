Negative Presseberichte über Personen sind mit Hilfe von Google zu jeder Zeit auffindbar. Wann hat ein Betroffener das Recht, aus der Trefferliste der allgegenwärtigen Suchmaschine gestrichen zu werden? Damit hat sich der Bundesgerichtshof befasst.

Der Bundesgerichtshof (BGH) sollte am Montag in zwei Fällen entscheiden, was höher zu gewichten ist: das Informationsinteresse der Öffentlichkeit oder das Recht des Betroffenen auf Schutz seiner Daten. Im Folgenden ein Überblick über das verzwickte Rechtsproblem.

Worum ging es im ersten Fall?

Der hessische Regionalverband einer Wohlfahrtsorganisation hatte ein Defizit von einer Million Euro angehäuft. Diese Schulden gefährdeten Einrichtungen wie Kitas und Altenpflege, aber auch die Existenz von über 100 Beschäftigten. 2011 berichtete die Presse mehrfach über die finanzielle Schieflage und erwähnte auch, dass sich der Geschäftsführer kurz vor Bekanntwerden des Finanzskandals krank gemeldet hatte. Der Geschäftsführer wurde namentlich genannt. Noch Jahre später erschienen bei Eingabe seines Namens bei Google die Presseberichte als Treffer. Dagegen klagte er: Die Suchmaschine müsse die Berichte aus der Liste streichen.

Was beanstandete der Kläger?

Er hielt es für eine Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte, dass noch nach Jahren sein Name und zusätzlich seine damalige ärztliche Krankschreibung über Google im Netz zu finden waren. Aber der BGH beurteilte die Sache anders – wie schon zuvor das Landgericht und das Oberlandesgericht Frankfurt. Das Interesse der Öffentlichkeit sei auch nach Jahren noch höher zu bewerten als das „Recht auf Vergessenwerden“ des Betroffenen. Denn die finanzielle Schieflage habe gravierende Folgen gehabt, und der Kläger sei dafür mitverantwortlich gewesen.

Auch die Erwähnung der Krankschreibung ändere daran nichts. Denn über die Krankheit selbst sei nicht berichtet worden. Außerdem fanden die BGH-Richter, dass diese Information auch entlastend verstanden werden könne. Damit sei erklärt worden, wieso der Geschäftsführer nicht erreichbar war.

Ist es das erste Mal, dass über eine Löschung negativer Berichte entschieden wurde?

Es ist das erste Mal, dass der BGH mit solch einem Fall befasst war. Allerdings gab es einen ähnlichen Rechtsstreit schon in Niedersachsen. Dort hatte der Norddeutsche Rundfunk über die schweren Versäumnisse einer Arbeitgeberin im Umgang mit ihrem Personal berichtet. Auch hier war der Beitrag bei Eingabe des entsprechenden Namens über Google auffindbar. Das Oberlandesgericht Celle wies auch in diesem Fall die Löschungsklage gegen Google ab, was dann zu einer Verfassungsbeschwerde führte. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte Ende 2019, dass die Unternehmensleitung keinen Anspruch darauf hat, aus der Google-Liste gelöscht zu werden. Ende 2019 wurden auch die Grundsätze aufgestellt, die jetzt der BGH anwendete: zwischen öffentlichem Informationsinteresse und Persönlichkeitsschutz muss abgewogen werden.

Was ist aber, wenn die angezeigten Berichte fehlerhaft oder falsch sind?

Mit dieser Problematik musste sich der BGH im zweiten Fall befassen. Dabei ging es um ein deutsches Unternehmen im Finanzdienstleistungsbereich. Eine US-Firma, die nach eigener Aussage über unseriöse Anbieter aufklären will, veröffentlichte 2015 einen negativen Bericht über die deutsche Firma. Diese sah sich aber zu Unrecht angegriffen und machte Betrug geltend: Mit negativen Berichten wolle das US-Unternehmen Firmen erpressen. Gegen Geld biete es an, den Beitrag nicht zu veröffentlichen.

Wie geht es weiter?

Jetzt will der BGH klären, wer eigentlich Wahrheit oder Unwahrheit belegen muss. Das ist bislang offen. Deshalb hat der BGH in Karlsruhe die Frage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg vorgelegt. Der soll nun vorab entscheiden, ob Google nachforschen muss, ob die Vorwürfe des Berichts zutreffen oder ob in diesem Fall das deutsche Unternehmen belegen muss, dass die Behauptungen nicht stimmen. Erfahrungsgemäß vergehen bis zur Antwort des EuGH eineinhalb Jahre.

Wieso ist dafür der EuGH zuständig?

Rechtliche Grundlage des Rechtsstreits ist die europäische Datenschutz-Grundverordnung, die seit 25. Mai 2018 in ganz Europa gilt.

Kommentar: Die Verfallsfrist des Fehlers