Als erste Stadt in Rheinland-Pfalz hat Pirmasens die Einführung einer Bezahlkarte beschlossen. Der Stadtrat wollte am Montag nicht auf die landesweit angekündigte Regelung warten. Einmal mehr geht die südwestpfälzische Kommune in der Flüchtlingsfrage einen Sonderweg.

Seit ein paar Monaten schwelt das Thema Bezahlkarte im politischen Diskurs in Pirmasens.