Gestrichene Flüge, lange Schlangen, volle Terminals: Wegen einer Störaktion wird der Betrieb am Airport eingestellt. Am Abend läuft er wieder geregelt - die Auswirkungen sind aber noch spürbar.

Frankfurt/Main (dpa) - Der Betrieb am Frankfurter Flughafen läuft nach der Unterbrechung am frühen Morgen wieder größtenteils normal. Von rund 1400 Flugbewegungen fielen bis zum frühen Abend 270 Flüge an Deutschlands größtem Flughafen aus, wie ein Sprecher des Betreibers Fraport auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

«Alle Bahnen sind offen und der Betrieb läuft geregelt», sagte der Sprecher. Die Auswirkungen seien allerdings noch spürbar. So seien etwa die Terminals noch deutlich voller als sonst - insbesondere an den Umbuchungsschaltern gebe es noch Schlangen.

Laut Bundespolizei waren mehrere Aktivisten am frühen Morgen in das Gelände eingedrungen und hatten sich im Sicherheitsbereich festgeklebt. Der Betrieb wurde daraufhin eingestellt. Fluggäste wurden zunächst gebeten, den Flughafen vorerst nicht aufzusuchen und den Status ihrer Flüge vorab auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen.