Die am Mittwoch von der AfD in den Bundestag eingeschleusten rechten Demonstranten haben Politiker bedrängt und versucht, in Abgeordnetenbüros einzudringen. Nun drohen den mittlerweile bekannten Personen Verfahren wegen Hausfriedensbruchs. Doch die Sache ist damit noch lange nicht erledigt.

„Sie sind abgehoben, Sie haben überhaupt kein Gewissen!“ – Eine Frau in rotem Kleid beschimpft Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der am Mittwoch im Reichstag vor einem