Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Autor J. D. Vance wurde weltweit als kritischer Erklärer des Erfolgs von Donald Trump geschätzt und gelesen. Nun drängt der 37-Jährige selbst in den Senat – und verbreitet rechtsnationale Parolen. An ihm zeigt sich die ungeheure Dominanz des ehemaligen US- Präsidenten über die Republikaner.

Im Gastraum von Mr. Gatti’s, wo es für sieben Dollar Buffalo-Chicken- oder Cheeseburger-Pizza vom Buffet gibt, herrscht reger Betrieb. Der schmucklose Veranstaltungssaal dahinter