Könnte der Corona-Impfpass bald das Sesam-öffne-dich fürs Restaurant, die Flugreise, ja sogar den Arbeitsplatz sein? In der politischen Debatte überwiegen derzeit die Neinstimmen. Es sei eine Frage der Solidarität, sagt Gesundheitsminister Spahn. Stimmt nicht. Es ist eine Frage des Rechts.

Solidarität: Verzicht für wen?

„Viele warten solidarisch, damit einige als Erste geimpft werden können. Und die noch nicht Geimpften erwarten umgekehrt, dass sich die Geimpften solidarisch gedulden“, hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gesagt. Auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) erklärte, solange nicht allen ein Impfangebot gemacht werden könne, sei es „ein Gebot der Fairness und der Solidarität, Sonderrechte weder einzufordern noch anzubieten“. Solidarität und Fairness sind in diesem Zusammenhang allerdings keine rechtlichen Begriffe und verhindern keine denkbaren Klagen – von Geschäftsleuten auf das Recht, für eine bestimmte Klientel wieder zu öffnen, oder von geimpften Bürgern auf volle Bewegungsfreiheit.

Doch Achtung: Auch Solidaritätsdebatten können schnell kippen. Je mehr Leute geimpft sein werden, desto lauter werden sie fragen, ob Solidarität nicht umgekehrt jenen abverlangt werden muss, die noch nicht geimpft sind. Ob also eher Ungeimpfte dulden müssen, noch nicht in die Oper zu dürfen, als dass die Oper allen verschlossen bleibt. Bedeutet Solidarität wirklich ein „Wenn nicht jeder darf, soll gar niemand dürfen“? Oder wäre das gerade ein Mangel an Solidarität mit Menschen in darbenden Wirtschaftszweigen? Zumal die Unfreiheit der Geimpften ihren ungeimpften Mitbürgern keinen Gewinn an Freiheit verschafft, wie der Tübinger Staatsrechtler Martin Nettesheim anmerkt.

Das ist durchaus wichtig festzuhalten. Es verdeutlicht, warum persönliche Freiheiten nichts mit einer staatlich abverlangten Solidarität etwa im Steuerrecht oder im Krankenversicherungsrecht zu tun haben. Wenn alle in die Krankenkasse einzahlen, verschafft das allen den Vorteil der Absicherung. Wird dagegen dem Geimpften verboten, schon ins Kino zu gehen, kommt sein ungeimpfter Nachbar trotzdem nicht früher zu Plüschsessel und Popcorn.

Wohlgemerkt: Die ganze Debatte ergibt nur Sinn, wenn die Impfung bewirkt, dass man nicht mehr ansteckend ist. Das steht bisher nicht fest und müsste auch für jeden Impfstoff einzeln geprüft sein. Schon im Februar oder März könnte es dazu aber gesicherte Aussagen geben.

Grundrechte gehen vor

Schon die Wortwahl in dieser Debatte ist emotional: „Zwei-Klassen-Gesellschaft“, „Privilegien“, „Vorrechte“, so als sei der Lockdown der Normalzustand. Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist das Unsinn. Geimpfte könnten schlicht die ihnen ohnehin zustehenden Grundrechte wieder voll wahrnehmen, die bei anderen noch eingeschränkt bleiben.

Die Pandemie hat bekanntlich zu den stärksten Grundrechtseingriffen in der Geschichte der Bundesrepublik geführt. Das wird als gerechtfertigt angesehen, wenn damit Leben geschützt werden kann. Doch es bleibt beim Prinzip: Grundrechte besitzen wir alle seit der Geburt, wir bekommen sie nicht etwa durch den Staat gewährt. Ihre Einschränkung ist nur möglich, wenn sie geboten und verhältnismäßig ist.

Sind Geimpfte nicht mehr ansteckend, dann entfällt die Idee des Infektionsschutzgesetzes, wonach der Einzelne für die Volksgesundheit Zumutungen ertragen muss. Dann entfällt jede Rechtfertigung, Freiheitsrechte zu beschränken. Dem steht auch der Gleichheitssatz in Artikel 3 des Grundgesetzes nicht entgegen. Er schreibt vor, Gleiches gleich zu behandeln – nicht Ungleiches.

Das Maskendilemma

Bedeutet der Vorrang der Grundrechte, dass der Staat von Geimpften gar nichts mehr verlangen dürfte, nicht einmal das Maskentragen? Hier diskutieren Juristen differenziert. Die Bochumer Medizinrechtsexpertin Andrea Kießling und der Frankfurter Verwaltungsrechtler Dirk Müllmann halten es für unverhältnismäßig, wenn Geimpfte in Quarantäne geschickt würden, weil sie aus einem Risikogebiet zurückreisen oder Kontaktperson von Infizierten sind. Besuchsverbote im Pflegeheim dürften für sie ebenfalls nicht gelten.

Bei der Abstands- und Maskenpflicht sehen die beiden das anders und sind damit unter Juristen nicht allein. Die Maskenpflicht ist kein tiefer Freiheitseingriff. Gleichzeitig wäre gerade hier ein enormer Kontrollaufwand nötig, und wenn einige Leute im Zug oder im Supermarkt für alle sichtbar keine Masken trügen, könnte das bei Mitfahrenden und Miteinkaufenden Ängste auslösen oder deren Motivation sinken lassen, sich selbst weiter ihr Stück Stoff vors Gesicht zu hängen. Das Argument der mangelnden Regelbefolgung verbunden mit der vergleichsweise leichten Zumutung der Maske lässt auch den Gießener Staatsrechtler Steffen Augsberg zum Schluss kommen, dass man bei diesen Corona-Regeln nicht zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheiden muss.

Steak nur mit Impfpass?

Ein eherner Grundsatz des Privatrechts ist die Vertragsfreiheit. Jeder kann sich seine Kunden selbst aussuchen und es genügt dabei, dass ihm das Hemd des anderen nicht passt. Der Türsteher vor der Disco oder dem Nachtclub ist das fleischgewordene Symbol dieses Prinzips. Nach geltendem Recht kann also ein Wirt oder ein Fitnessstudiobetreiber ein Schild aufstellen mit dem Spruch: „Ohne Impfpass müsst ihr draußen bleiben.“ Er darf sogar damit werben, dass sein Etablissement garantiert frei ist von möglichen Corona-Überträgern.

In der Realität dürfte in den nächsten drei, vier Monaten kaum ein Unternehmer daran interessiert sein: Sein Restaurant, sein Friseurladen wird sich bei einer kleinen Anzahl Geimpfter in Deutschland kaum wirtschaftlich betreiben lassen, und die meisten Stammkunden jetzt durch Aussperren zu verärgern, kann ihm später schaden. Allerdings muss das nicht für alle Branchen gelten: Kreuzfahrten könnten sich durchaus schon im Frühjahr lohnen, selbst wenn nur geimpfte Senioren dort mitschippern dürften.

Gegen Vorteile für Geimpfte formiert sich eine ziemlich große Koalition: Gesundheitsminister Spahn und Innenminister Horst Seehofer (CSU) wollen sie ausdrücklich nicht. Die SPD-Bundestagsfraktion prüft gerade, wie man das Privatrecht ändern kann. Dafür sind zwei Wege denkbar. Zum einen könnte man das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das im Privatrecht eine Benachteiligung wegen Rasse, Herkunft, Geschlecht, Religion, sexueller Identität oder Behinderung verbietet, um einen Passus zur Gleichbehandlung von Geimpften und Nichtgeimpften ergänzen. Zum anderen könnten im Bürgerlichen Gesetzbuch Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) verboten werden, die eine Impfung zur Voraussetzung für Dienstleistungen machen. Ob solche Reformen vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hätten, ist nicht sicher. Denn anders als Rasse oder Geschlecht liefert eine Corona-Impfung einen sachlichen Grund, zwischen Kunden zu unterscheiden. Serviert ein Restaurant das Steak nur Kunden mit Impfpass, schützt es seine Gäste vor einer gesundheitlichen Gefahr.

Daseinsvorsorge: Schule ja, Fliegen na ja

Anders als Geschäftsleute darf der Staat sich seine „Kunden“ nicht aussuchen. Er darf den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen nicht ohne Weiteres an eine Corona-Impfung knüpfen. So kann er zum Beispiel nicht die ungeimpften Schüler vom Klassenzimmer aussperren. Täte er es, wäre dies tatsächlich eine Impfpflicht durch die Hintertür. So macht es der Staat seit März 2019 bei den Masern: Kinder, die nicht geimpft sind, werden von der Kita abgewiesen. Gehen sie in die – verpflichtende – Schule, drohen den Eltern hohe Bußgelder. Bei den Masern herrscht faktisch Impfpflicht für bestimmte Bevölkerungsteile, auch wenn es keine Zwangsimpfung gibt. Der Gesundheitsminister hat jedoch mehrfach versprochen, eine Corona-Impfpflicht werde es nicht geben.

Der Staat muss also allen Bürgern den Zugang zu Behörden und wichtigen Dienstleistungen der Daseinsvorsorge sichern – wohl auch für Züge und den Nahverkehr. In vergleichbaren Fällen sind übrigens sogar Privatunternehmer nicht so frei wie sonst. Seit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2018 ist klar, dass Private in besonderen Fällen den Gleichbehandlungsgrundsatz beachten müssen, zum Beispiel, wenn sie quasi Monopolanbieter sind – dazu könnte die Lufthansa zählen. Solche Firmen müssen immer noch nicht jeden als Kunden zulassen, aber sie brauchen dann sachliche Gründe für die Unterscheidung. Die Ankündigung von Lufthansa-Chef Carsten Spohr, künftig auf Interkontinentalflügen nur noch gegen Covid-19 geimpfte oder auf Corona getestete Passagiere mitzunehmen, dürfte dieser Anforderung entsprechen. Denn erstens gibt es eine Sachunterscheidung, nämlich die Ansteckungsgefahr. Zweitens öffnet er durch den Test auch eine Tür für Leute, die sich noch nicht impfen lassen konnten oder sich nicht impfen lassen wollen.

Arbeitsrecht: Der Chef darf nicht alles

Gäbe es trotz aller gegenteiligen Beteuerungen irgendwann doch eine Corona-Impfpflicht, dürfte die Firma einem Impfverweigerer nach Abmahnungen wegen Arbeitsverweigerung fristlos kündigen. Da es diese Impfpflicht aber nicht gibt, kann der Chef den Arbeitnehmer weder anweisen, sich impfen zu lassen, noch kann er eine Pflicht in den Arbeitsvertrag schreiben. So weit reicht der Arm des Arbeitgebers nicht in höchstpersönliche Entscheidungen hinein.

Was aber, wenn ein Impfverweigerer für eine Klinik, ein Altenpflegeheim, einen privaten ambulanten Pflegedienst arbeitet? Patienten könnten dann die Konkurrenz bevorzugen, die geimpftes Personal garantiert. Man kann den Mitarbeiter in die Verwaltung versetzen, klar – aber wenn das nicht geht, was dann? Der Hamburger Arbeitsrechtler Michael Fuhlrott hält selbst in solchen speziell betroffenen Branchen eine Anweisung zum Impfen kaum für rechtlich machbar. Allerdings könnte dem Impfverweigerer möglicherweise gekündigt werden wegen „Wegfalls der Eignung“, schreibt Fuhlrott auf dem Juristenportal LTO. Dafür genüge den Gerichten, dass aufgrund fehlender oder weggefallener Eigenschaften eine vertragsgerechte Beschäftigung nicht mehr möglich ist.