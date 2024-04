Die Mitte verliert das Vertrauen in die etablierten Parteien. Das muss den Ampel-Parteien wie auch der Union eine Mahnung sein.

Es ist ein besorgniserregender Befund, dass das Vertrauen der gesellschaftlichen Mitte in die etablierten Parteien deutlich abgenommen hat. Das, was die Bertelsmann-Stiftung in einer Studie herausgearbeitet hat, zeigt: Es ist kein Selbstläufer, dass die Demokratie in der Bundesrepublik stabil aus der Mitte der Gesellschaft getragen wird.

Ampel hat durch eigene Schuld viel Vertrauen verspielt

Die Ampel hat in den vergangenen Jahren durch eigene Schuld viel Vertrauen verspielt. Der Fairness halber sei dennoch festgehalten: Eine Regierung hat es schwer in Zeiten, in denen die Notwendigkeit von Veränderungen auf eine oft veränderungsmüde Gesellschaft trifft. Natürlich hat sich nach den teils zermürbenden Corona-Jahren niemand gewünscht, sich jetzt auch noch mit dem Thema Heizungstausch zu beschäftigen. Das ist angesichts der Herausforderungen durch den Klimawandel zwar objektiv nötig. Aber die Ampel ist das Thema nicht mit der notwendigen Sensibilität angegangen.

Wenn die Regierung dann auch noch durch Dauerstreit den Eindruck erweckt, sie interessiere sich mehr für ihre eigenen Probleme als für die der Bürger, ist der Vertrauensverlust – ganz logisch – verheerend.

Für alle Ampel-Partner und auch für die Union als Oppositionspartei gilt: Wer immer nur auf eigenen Vorteil spielt, der spielt den Populisten in die Hände. Dann wird Regieren in Deutschland noch schwieriger.

