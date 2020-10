In Berlin hat die Polizei am Freitag ein linkes Hausprojekt in der Liebigstraße 34 im Stadtteil Friedrichshain geräumt. Laut einem Polizeisprecher leisteten die Bewohner nur wenig Widerstand.

In Berlin hat die Polizei am Freitag ein linkes Hausprojekt in der Liebigstraße 34 im Stadtteil Friedrichshain geräumt. Wie die Polizei erklärte, wurden 57 Personen aus dem Haus geführt. Dabei habe es vereinzelt Widerstand gegeben. Polizeibeamte leisteten einem Gerichtsvollzieher demnach Amtshilfe bei der Vollstreckung eines Räumungsbeschlusses, nachdem er die Bewohner letztmals dazu aufgefordert hatte, das „widerrechtlich besetzte Gebäude“ freiwillig zu verlassen. Am Donnerstag hatte das Berliner Kammergericht einen Antrag der Hausbewohner auf Aussetzung der Zwangsvollstreckung abgelehnt.

Es habe bei der Räumung nur wenig Widerstand gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Auch sonst sei der Protest zwar lautstark, aber weitgehend friedlich geblieben. In angrenzenden Straßen seien Beamte aber teils massiv angegriffen worden, twittert die Polizei. Demnach flogen auch Flaschen. Die meisten der anfangs etwa 1500 Demonstranten waren bis zum Mittag abgezogen.

Autoreifen und Müllcontainer in der Stadt

angezündet

An verschiedenen Orten in der Stadt brannten laut Polizei schon in der Nacht Autoreifen, Müllcontainer sowie ein Abfertigungsgebäude im S-Bahnhof Tiergarten. Dort entdeckten Beamte nach dem Brand auch den Schriftzug „L34“, was für die „Liebig 34“ steht. Die Polizei geht von einem politischen Motiv aus, der Staatsschutz ermittelt. Unterstützer der „Liebig 34“ hatten schon vor Tagen deutlich gemacht, mit verschiedenen Zerstörungsaktionen Chaos stiften zu wollen.

Im Haus hatten die Bewohner noch Hindernisse aufgebaut, um die Räumung zu verzögern. Schwere Betonelemente auf der Haustreppe etwa sollten den Durchgang zu den einzelnen Etagen blockieren. Rund 1500 Beamte aus acht Bundesländern waren rund um die Räumung stadtweit im Einsatz.

Zuletzt keine Miete gezahlt

Der Gerichtsvollzieher will das Haus, das in den 90er-Jahren eines von zahlreichen besetzten Gebäuden in Ost-Berlin war, an den Eigentümer übergeben. Ein Bausachverständiger hat inzwischen die leer geräumte Immobilie freigegeben.

In dem Haus „Liebig 34“ war vor zwei Jahren ein zehnjähriger Gewerbemietvertrag für den Bewohner-Verein ausgelaufen, der sich selbst als „anarcha-queer-feministisch“ bezeichnet. In einem langen juristischen Streit bekam der Eigentümer Recht, der dem Verein gekündigt hatte. Dieser hatte nach eigenen Angaben zuletzt keine Miete gezahlt.