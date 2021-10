Die Berliner Polizei rückt zur Räumung des linken Wagenlagers im Berliner Bezirk Mitte vor.

Sie kamen mit schwerem Gerät und in Hundertschaften: Berliner Polizisten haben am Freitagvormittag das linke Wagencamp „Köpi“ im Berliner Bezirk Mitte geräumt. Das Camp galt als eines der letzten Symbolprojekte der linken Szene in Berlin.

Auf dem rund 2600 Quadratmeter großen Grundstück neben einem 1990 besetzten Haus am ehemaligen Mauerstreifen wohnten bisher etwa 30 Menschen in Bauwagen. Der Grundstückseigentümer hatte mit Hinweis auf eine Baugenehmigung im Juni erfolgreich auf Räumung geklagt. Einen Eilantrag der Bewohner zum Stopp der Zwangsvollstreckung wies das Berliner Kammergericht am Mittwoch ab.

Und so rückten die Beamten am Freitag auf das Gelände an der Köpenicker Straße vor. 2000 Beamte waren für den Einsatz eingeplant, 700 von ihnen von außerhalb. Ein Räumpanzer riss ein Stück Zaun nieder, hinter dem sich die Bewohner verschanzt hatten.

Heftige Gegenwehr

Diese hatten Widerstand angekündigt. Bereits in der Nacht zum Freitag wurden in der Umgebung Autos und Gebäude beschädigt. Mehrere Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt. Und auch am Freitag kam es, wie erwartet: Die Beamten wurden mit Gegenständen beworfen und mit Feuerlöschern besprüht. Rauch stieg auf. Eine Sprecherin des Projekts rief per Megafon, die Polizeiaktion würde Menschenleben gefährden. „Wir lassen uns das nicht gefallen“, sagte sie und beschimpfte die Polizei.

Die hatte die gesamte Umgebung abgeriegelt. Vor Absperrungen versammelten sich indes Gegendemonstranten zu drei angemeldeten Kundgebungen.

Bis zuletzt gab es Bemühungen, auch aus der Stadtpolitik, die Räumung abzuwenden. Die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus teilte mit, der Eigentümer habe das Grundstück über Makler zum Verkauf angeboten und sich in Verhandlungen bereit gezeigt, es an die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft zu verkaufen. Kaufpreis, Kaufvertrag und Notartermin hätten bereits festgestanden. „Dann ließ der Eigentümer die Verhandlungen platzen“, beklagten die Linken. Zu „Köpi“ gehört ein großes Hinterhaus, das aber nicht geräumt werden soll.

Das Gebäude am Mauerstreifen von Ost-Berlin wurde 1990, im Jahr nach dem Mauerfall, besetzt. Neben Wohnungen in den oberen Stockwerken gibt es im Keller und den unteren Geschossen einen Konzertraum, eine Kletterwand, eine kleine Sporthalle und ein Kino. Vor dem Köpi hatte die linke Szene in der Hauptstadt zuletzt auch andernorts das Nachsehen. Am besetzten Haus „Liebig 34“ in Friedrichshain im Oktober 2020 zum Beispiel, oder auch im teilbesetzten Haus „Rigaer 94“ im Juni.