Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die SPD-Spitzenkandidatin in Berlin will mit der CDU koalieren. Dass sie dann ihr Amt als Regierende Bürgermeisterin verlieren würde, nimmt sie in Kauf. Vermutlich denkt sie bereits an die nächste Wahl.

Kai Wegner ist fast am Ziel seiner Träume. Hätte jemand dem Berliner CDU-Landeschef vor ein paar Wochen prophezeit, er könne bald Senatschef werden, der 50-Jährige hätte wohl