Im US-Bundesstaat Michigan soll ein Auto in eine Synagoge gefahren sein. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

West Bloomfield (dpa) - In einem Vorort der US-Großstadt Detroit im Bundesstaat Michigan soll eine Person Medienberichten zufolge mit einem Fahrzeug in eine Synagoge gefahren sein. Sicherheitspersonal habe danach das Feuer eröffnet, berichten etwa der US-Sender Fox News und die «New York Times» unter Berufung auf örtliche Behörden. Der Vorfall ereignete sich in der Kleinstadt West Bloomfield. Ob weitere Menschen beteiligt waren, ist noch nicht bekannt.

Aufnahmen des Senders Fox News zeigen ein Großaufgebot der Polizei vor Ort. Darauf sind schwer bewaffnete Einsatzkräfte und gepanzerte Fahrzeuge zu sehen.

FBI-Direktor Kash Patel teilte auf X mit, seine Beamten seien vor Ort und kooperierten mit den örtlichen Einsatzkräften.