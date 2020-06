34.500 US-Soldaten sind derzeit in der Bundesrepublik stationiert, die meisten in Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern. Offenbar will US-Präsident Trump schon im September einen beachtlichen Teilabzug einleiten.

9500 der 34.500 in Deutschland stationierten US-Soldaten sollen noch vor der US-Präsidentschaftswahl im November abgezogen werden. Das berichtet das „Wall Street Journal“ am Freitag unter Berufung auf US-Regierungsvertreter in Washington. Demnach habe Trumps Nationaler Sicherheitsberater Robert O“Brien ein entsprechendes Memorandum unterzeichnet. Die Höchstzahl der US-Soldaten, die sich zeitgleich in Deutschland aufhalten könnten, solle auf 25.000 begrenzt werden.

Hintergrund sollen die bekannten Forderungen Trumps an Deutschland sein, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Der vergangene Woche aus dem Amt geschiedene US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, hatte wegen des Streits im vergangenen August mit einer spürbaren Reduzierung der US-Militärpräsenz gedroht.

Streit um 2-Prozent-Ziel

2014 hatten sich alle Nato-Staaten verpflichtet, binnen eines Jahrzehnts anzustreben, jährlich zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in den Militäretat zu stecken. Deutschland ist weit davon entfernt. Für die Bundesrepublik bedeutet das Zwei-Prozent-Ziel, bis 2024 die Verteidigungsausgaben von zuletzt etwa 1,2 Prozent des BIP fast zu verdoppeln. Vor allem die SPD hat dies abgelehnt.

SPD-Außenpolitiker wie der frühere Außenminister Sigmar Gabriel haben vorgeschlagen, die Entwicklungshilfeausgaben anzurechnen, da diese militärische Konflikte verhinderten. Die USA lehnen solche Vorschläge ab. Bereits frühere US-Präsidenten, auch Trumps Vorgänger Barack Obama, haben immer wieder Berlin ermahnt, einen größeren Teil der Kosten des Nato-Bündnisses zu schultern. Allerdings rühren die hohen US-Militärausgaben nur zu einem Teil aus Ausgaben, die konkret für die Verteidigung Europas anfallen. Das Gros verschlangen zuletzt die Kriege in Afghanistan und Irak.

Pfälzer Politiker: USA schaden sich selbst

Deutschland ist zentrale Drehscheibe der US-Streitkräfte in Europa und darüber hinaus. Neben der Luftwaffenbasis Ramstein in der Westpfalz ist vor allem Wiesbaden mit dem US-Army-Hauptquartier ein Standort, den US-Militärs selbst als unverzichtbar für die USA einstufen.

In einer ersten Reaktion auf den Medienbericht twitterte der Südpfälzer Verteidigungspolitiker Tobias Lindner: „Unter diesem Präsidenten können sich die transatlantischen Beziehungen wohl leider nur in eine Richtung entwickeln – nämlich verschlechtern.“ Der Grünen-Politiker meinte weiter: „Die USA schaden mit einer Truppenreduktion ihren eigenen Interessen mehr als Deutschland.“