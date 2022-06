Der Bundeskanzler wolle in die Ukraine reisen, so ein unbestätigter Medienbericht vom Samstag. Bisher hatte Scholz einen Besuch in Kiew als unnötig abgelehnt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will nach Informationen der „Bild am Sonntag“ vor dem G7-Gipfel Ende Juni nach Kiew reisen. Er plane den Besuch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Regierungschef Mario Draghi, berichtete die Zeitung am Samstag unter Berufung auf französische und ukrainische Regierungskreise. Ein Sprecher der Bundesregierung wollte den Bericht nicht kommentieren.

Scholz ist anders als viele andere europäische Spitzenpolitiker seit Beginn des Ukraine-Kriegs nicht in Kiew gewesen. Hintergrund ist unter anderem eine Kontroverse um eine Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch die ukrainische Regierung. Dieser Konflikt wurde inzwischen aber ausgeräumt.

EU-Beitritt Thema der Scholz-Reise?

Scholz hatte zuletzt gesagt, er würde nur nach Kiew reisen, wenn konkrete Dinge zu besprechen wären. Die Ukraine hofft darauf, dass die EU sie bei ihrem Gipfeltreffen am 23. und 24. Juni – unmittelbar vor dem G7-Gipfel vom 26. bis 28. Juni – zum EU-Beitrittskandidaten erklärt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen führte am Samstag in Kiew Gespräche über den EU-Beitrittsantrag der Ukraine. Bis Ende nächster Woche wolle die Kommission die Analyse des Antrags abschließen, kündigte sie am Rande von Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an. Dieser dankte der EU für das sechste Sanktionspaket gegen Russland und brachte ein siebtes ins Gespräch. Darin müssten ausnahmslos alle russischen Banken sanktioniert werden.

Die Kämpfe im Osten und Süden der Ukraine gehen unvermindert weiter und fordern viele Todesopfer. In dreieinhalb Monaten russischer Angriffskrieg sind nach Angaben aus Kiew etwa 10.000 ukrainische Soldaten getötet worden. Präsidenten-Berater Olexij Arestowytsch machte die Zahl öffentlich. Arestowytsch behauptete gleichwohl, es würden dauerhaft mehr russische als ukrainische Soldaten getötet. Allein am Freitag habe Russland 600 Mann verloren. Aktuell stehen heftige Straßenkämpfe um die ostukrainische Großstadt Sjewjerodonezk im Blickpunkt. Russland hält mittlerweile große Teile des Donbass, die Region um das Asow’sche Meer und der Schwarzmeerküste besetzt.