Die Regierung in Kanada hat ihrer durch das Coronavirus gebeutelten Wirtschaft ein Hilfpaket in Aussicht gestellt – dieses aber laut einem Medienbericht an strenge Bedingungen geknüpft. Wie die „Tagesschau“ in ihrer Online-Ausgabe berichtet, habe der Wirtschaftminister des Landes, Bill Morneau, allen Wirtschaftsbereichen, die von der Krise getroffen wurden, Kredite zugesagt. Voraussetzungen seien unter anderem Boni-Grenzen für Führungskräfte, Kontrolle bei Aktienrückkäufen – und die Unterstützung der Klimaziele der Regierung unter Premier Justin Trudeau. „Unternehmen, die Gelder erhalten, müssen sich (...) zu Klimazielen bekennen – und unsere Nachhaltigkeitspläne unterstützen“, wird Morneau zitiert.

Ausstoß muss offengelegt werden

Trudeau selbst verteidige demnach den „Green Deal“ bei der Corona-Wirtschaftshilfe: „Die Investoren fragen künftig, wie die Unternehmen mit Pandemien umgehen. Aber wir wissen auch, dass der Klimawandel für viele Unternehmen ein großes Risiko darstellt.“

Wie die Nachrichtenseite weiter berichtet, sollen bei dem Finanzpaket der Regierung Unternehmen mit einem Jahresumsatz von umgerechnet 198 Millionen Euro profitieren. Sie müssten vorher offenlegen, wie sie ihren Schadstoff-Ausstoß verringern wollen, heißt es weiter. Im April hätten demnach fast zwei Millionen Menschen in Kanada ihre Jobs verloren, die Arbeitslosenquote habe sich seit März fast verdoppelt und die Wirtschaft sei schwer getroffen.