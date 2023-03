Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Knapp 5000 Corona-Tote : Nach Spanien und Italien ist Belgien am schwersten in Europa getroffen. Besonders dramatisch ist die Lage in den Altersheimen. Die Hälfte der Todesfälle sind in Einrichtungen für Senioren zu beklagen. Das Militär muss aushelfen.

Das kleine Belgien zählt in Europa zu den Ländern, die gemessen an der Bevölkerungszahl am schwersten von der Corona-Pandemie getroffen sind. Knapp 5000 Menschen sind bislang in dem