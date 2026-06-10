Nach einer versuchten Enthauptung ist es in der nordirischen Hauptstadt zu schweren Ausschreitungen gegen Menschen mit Migrationshintergrund gekommen.

Die barbarischen Szenen einer Messerattacke und versuchten Enthauptung haben zu schweren Krawallen in Belfast geführt. In der nordirischen Hauptstadt gingen in der Nacht zum Mittwoch Hunderte von maskierten Männern auf die Straße und randalierten. Sie brüllten „Ausländer raus“, steckten Autos und Müllcontainer in Brand, zündeten einen Bus an und legten Feuer an Häuser, in den sie Menschen nicht-weißer Hautfarbe vermuteten. Ganze Familien mussten evakuiert werden.

Jack McKee, leitender Pastor der New Life Church, brachte Mitglieder seiner Gemeinde in Sicherheit. Er sagte gegenüber der BBC, dass sie aus ihren Wohnungen in der Crumlin Road, in denen sie seit 20 Jahren gelebt hatten, vertrieben wurden, „nur weil sie schwarz waren“. Die Abgeordnete Claire Hanna bezeichnete die Unruhen als einen „rassistischen Pogrom“. Die nordirische Justizministerin Naomi Lang verurteilte die Krawalle scharf und machte „Internet-Akteure in böser Absicht“ und „rechtsextreme Kommentatoren“ für die Aufstachelung zum Rassenhass verantwortlich: „Hass kann nicht erlaubt werden zu siegen.“

Der britische Premierminister Keir Starmer verurteilte die Krawalle aufs Schärfste. „Die Szenen in Belfast letzte Nacht waren schockierend und völlig inakzeptabel“, schrieb er in einem X-Beitrag. Menschen seien wegen ihrer Herkunft ins Visier genommen worden, „und das werde ich nicht tolerieren“, versprach er.

Heftige Reaktion auf Gewaltat vom Vortag

„Belfast brennt“ lautete das Fazit britischer Zeitungen am Mittwoch. Die Szenen der Brandnacht waren eine Reaktion auf eine Gewalttat vom Montagabend, die große Empörung auslöste, nachdem auf einem Smartphone aufgenommene Bilder am Dienstag die Runde durch soziale Medien gemacht hatten.

Darauf ist ein großgewachsener schwarzer Mann zu sehen, der über einem blutüberströmten, auf dem Asphalt liegenden weißen Mann kniet. Der Angreifer schreit etwas Unverständliches und schwingt ein Messer. Dann setzt er die Klinge am Hals des Opfers an. „Er versucht, ihn zu köpfen“, ruft eine Frau. Dann greifen drei Zivilpersonen ein, schlagen auf den Angreifer ein und verhindern, dass er sein Opfer weiter malträtieren kann. Kurz darauf kann die Polizei ihn festnehmen. Das Messerstichopfer befindet sich mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus und verlor sein linkes Auge.

Bei dem Täter handelt es sich um den 30-jährigen Sudanesen Hadi Alodid, der noch am Dienstag des versuchten Mordes angeklagt und am Mittwoch dem Richter vorgeführt wurde. Alodid war, gab das Innenministerium bekannt, im Februar 2023 aus Dublin kommend nach Nordirland eingereist, hatte Asyl beantragt und erhielt eine auf fünf Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis.

Die Zeitung „Telegraph“ bezeichnete die Einreiseroute über Dublin am Mittwoch als ein „Asyl-Schlupfloch“, weil es zwischen Großbritannien und Irland einen 103 Jahre alten „Gemeinsamen Reisebereich“ ohne Personenkontrollen gibt.

Für rechte Politiker war der Vorfall aber einmal mehr eine Steilvorlage. Der Chef der rechtspopulistischen Partei „Reform UK“, Nigel Farage, sagte: „Wir verteilen das Bleiberecht wie Kamellen an Leute über die wir nichts wissen und von denen manche großen Schaden anrichten. Ehrlich gesagt, diese Leute sollten nicht hier sein.“

Elon Musk teilt Aufruf

Rupert Lowe, der Vorsitzende der ethnonationalistischen Partei „Restore Britain“, der Farage von rechts Konkurrenz macht, beschuldigte konservative Ex-Minister wie Robert Jenrick und Suella Braverman, die inzwischen zu Reform übergelaufen sind, „gemeingefährliche Asylbewerber“ ins Land gelassen zu haben. Lowes Programm für Großbritannien, gab er auf der Plattform X bekannt, würde lauten: „Todesstrafe, Massenabschiebungen und die Massen-Immigration beenden“.

Noch weiter rechts hatte der Aktivist Tommy Robinson die Stimmung angeheizt. „Wieder ein weiterer Angriff der Eindringlinge in unser Land“, kommentierte er am Dienstag auf der Plattform X die Bluttat von Belfast und spielte damit auf den Mordfall Henry Nowak an, bei dem ein junger weißer Student von einem 23-jährigen indischstämmigen Sikh erstochen worden war.

Der Fall hatte in der vergangenen Woche zu gewalttätigen Protesten in Großbritannien geführt.

Wieder einmal rief Robinson seine Anhänger auf, auf die Straße zu gehen: „Nur indem wir WIEDERHOLT und LAUT protestieren, wird es eine Veränderung geben.“ Dieser Aufruf wurde auf der Plattform X vom reichsten Mann der Welt Elon Musk prompt geteilt und an seine 240 Millionen Follower weitergeleitet. Und natürlich wurde er auch in Belfast gehört.