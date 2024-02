Die Maßnahmen der Regierung sind gut gemeint, aber zur Umsetzung fehlt der Ampel offenbar die Kraft.

Rechtsextremistische Netzwerke zerschlagen und ihre Finanzquellen austrocknen, Verfassungsfeinde aus dem öffentlichen Dienst entfernen, Rechtsextremisten entwaffnen, Demokratieförderung stärken, Hass im Netz bekämpfen – ja, es ist alles richtig und wichtig, was Innenministerin Nancy Faeser (SPD) am Dienstag ankündigte. Der Rechtsstaat muss sich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gegen Rechtsextremisten wehren.

Dennoch stellt sich eine gewisse Ratlosigkeit ein bei dem, was Faeser in markanten Worten umrissen hat. Denn schon vor zwei Jahren hörte man die Innenministerin in ähnlicher Weise ein damals zehn Punkte umfassendes Programm ankündigen. Eine Erfolgsbilanz dieser Maßnahmen ist nicht bekannt. Ein Teil davon ist nun in das neue Maßnahmenpaket eingeflossen. Etwa der Versuch, die Finanzströme zu rechtsextremen Netzwerken zu kappen – ein äußerst wichtiges Ziel, um die Handlungsfähigkeit dieser Gruppen zu stören.

Nichts hat sich getan

Was aber soll man davon halten, dass ein Eckpfeiler der Prävention, das Demokratiefördergesetz, auf Eis liegt, weil sich die Regierungsparteien trotz eines Kabinettsbeschlusses nicht einig sind? Auch eine härtere Gangart bei Waffenverboten stößt bei den Ampel-Koalitionären auf unterschiedliches Echo. Das Innenministerium hat seinen Entwurf für die Reform des Waffenrechts bereits im Januar 2023 vorgelegt. Nichts hat sich getan. Ein Jammer.