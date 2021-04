Nach dem Tod eines jungen Manns werden in Frankreich Forderungen lauter, die Regeln für die Jagd zu verschärfen.

In Frankreich empfiehlt es sich nicht, zur Jagdsaison völlig unbedarft durch die Wälder zu streifen. Weit über eine Million Franzosen besitzen einen Jagdschein und gehen regelmäßig auf die Pirsch. Ein kleiner Ausflug mit der Familie ins Grüne kann da schnell mit einer bösen Überraschung enden, zumal die Ausbildung der Hobby-Waidmänner oft zu wünschen übrig lässt. Zwölf Tote sind 2020 zu beklagen, wobei die meisten Opfer Jäger sind, die sich aus Versehen selbst erschossen haben, weil sie ihre Waffe nicht richtig bedienen konnten.

Allerdings wurde im Dezember bei einer Treibjagd ein junger Mann im südfranzösischen Département Lot in der Nähe seines Hauses getötet. Der unglückliche Schütze erklärte, er habe „eine schwarze Masse“ gesehen und abgedrückt. Die Kugel traf den 25-Jährigen direkt in die Brust, er war sofort tot. Natürlich gelobten nach dem Unglück alle, dass die Umstände aufgearbeitet würden und die Ausbildung der Jäger verbessert werde.

Viel Ärger über rücksichtslose Jäger

Passiert ist danach allerdings herzlich wenig, weshalb dem französischen Staatsanwalt Frédéric Almendros nun der Kragen geplatzt ist. Dass nach dem Tod des jungen Mannes die Dinge weiterliefen, als sei nichts gewesen, wollte er nicht akzeptieren und zitierte die im Département Lot für die Jagd Verantwortlichen zu sich. „Die Jäger müssen verstehen, dass sie kein Hobby wie jedes andere ausüben“, betonte der Staatsanwalt und verlangte, dass die Jäger besser ausgebildet werden. Unterstützung bekommt Frédéric Almendros vor allem in Calvignac, dem Dorf, aus dem der erschossene junge Mann stammte. Seit Jahren ärgern sich die Bewohner über zu viele rücksichtslose Jäger in ihrer Region, die vor allem an den Wochenenden nicht nur die Wälder, sondern mit ihren allradgetriebenen SUVs auch die Straßen unsicher machten.

Inzwischen wurde eine Aktionsgruppe gegründet, die einige konkrete Forderungen aufgestellt hat. So solle im Umkreis von zwei Kilometern um bewohnte Häuser nicht mehr geschossen werden dürfen – im Moment beträgt der Mindestabstand 150 Meter. Die Menschen in Calvignac wissen, dass es schwierig wird, ihre Forderungen durchzusetzen, da der Einfluss der mächtigen Jäger-Lobby bis nach ganz oben in Pariser Ministerien reicht. Aber, so argumentieren die geplagten Einwohner: Der Tod des jungen Mannes dürfe nicht umsonst gewesen sein.