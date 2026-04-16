Warum der Europäische Gerichtshof dem Familiengeld im Freistaat eine Absage erteilt.

Die Bayern und der Europäische Gerichtshof (EuGH) – wahre Freunde werden die Süddeutschen beziehungsweise die dort residierende CSU und die obersten EU-Richter wohl nicht mehr. Denn so manche in freistaatlichen Hirnen ausgedachte Idee stößt bei den Luxemburger Juristen auf wenig Gegenliebe.

Legendär ist das Verdikt des EuGH gegen die vom damaligen CSU-Ministerpräsidenten Horst Seehofer konzipierte Autobahnmaut. Die sollte nach den Vorstellungen der Christsozialen nur von Ausländern gezahlt werden. Das verstoße gegen Europarecht, diskriminiere ausländische Fahrzeughalter, erteilte der EuGH dem CSU-Prestigeobjekt 2019 eine Abfuhr.

Erinnerung an Maut-Debakel

Dass der deutsche Staat den Betreiberfirmen für die gescheiterte Maut 243 Millionen Euro Schadenersatz zahlen musste, hatte wiederum maßgeblich ein CSU-Politiker, der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer, zu verantworten.

Nun ist der EuGH den Bayern erneut in die Parade gefahren. Anlass war nicht eine Gebühr, sondern eine Wohltat: das 2018 in Bayern eingeführte Familiengeld. Unabhängig vom Einkommen, der Erwerbstätigkeit und der Art der Betreuung erhalten Eltern von Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr 250 Euro pro Monat und Kind. Ab dem dritten Kind werden sogar 300 Euro ausgezahlt. Die Opposition hatte die Geldleistung als Wahlgeschenk von Regierungschef Markus Söder kritisiert – was diesen freilich nicht anfocht.

Richter sehen Diskriminierung

Auch den EU-Richtern ist das Familiengeld – aus anderen Gründen – ein Dorn im Auge. Denn Erwerbstätige erhalten weniger Geld, wenn ihre Kinder in bestimmten EU-Mitgliedstaaten mit geringeren Lebenshaltungskosten wohnen.

Der EuGH sah darin eine Diskriminierung von mobilen Beschäftigten. Wanderarbeitnehmer müssen denselben Zugang zu sozialpolitischen Leistungen haben wie inländische Arbeitnehmer, da auch sie durch Steuern und Sozialabgaben zur Finanzierung dieser Maßnahmen beitragen, wie es aus Luxemburg hieß.

Schon vor dem EuGH-Urteil, aber sicher nicht aus vorauseilendem Gehorsam wurde das beanstandete Familiengeld im vergangenen Jahr abgeschafft. Gezahlt wird es nun nur noch an Eltern mit Kindern, die vor 2025 geboren wurden. Stattdessen investiert der Freistaat das Geld direkt in den Ausbau von Betreuungsangeboten.