Etwa 330 000 Minderjährige sind in Frankreich seit 1950 Opfer sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche geworden. Der Missbrauchsskandal hat die Debatte um das Beichtgeheimnis neu entfacht. Volker Sehy erklärt, was es mit der Beichte auf sich hat.

Herr Sehy, der französische Innenminister Gerald Darmanin hat das Beichtgeheimnis von Priestern infrage gestellt. Er fordert, es bei strafrechtlichen Taten wie sexuellem Missbrauch aufzuweichen. Ist das möglich?

Nein.