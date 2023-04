Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Abgeordnete sind für die allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren, doch eine Mehrheit für diese Haltung zeichnet sich nicht ab. In der Bundestagsdebatte gehen die Initiatoren der fünf zur Abstimmung vorliegenden Vorschläge nicht aufeinander zu. Für die Befürworter der Impfpflicht beginnt die Zeit des Verhandelns.

Es sind Redebeiträge, in denen es an nichts fehlt, was eine spannende Debatte ausmacht: Abgeordnete flehen um Unterstützung, andere halten wahre Wutreden, wieder andere setzen faktenreich