Die Planungen zur Gesundheitsreform treffen alle, die am System beteiligt sind – zu Recht.

Die Änderungen, die Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) am Gesundheitssystem plant, treffen wie erwartet alle Beteiligten: Krankenversicherte, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Pharmahersteller und Krankenkassen. Wie erwartet ist auch keiner der Beteiligten so richtig glücklich mit den Vorschlägen. Dennoch ist es die sinnvollste Lösung, dass alle mitziehen müssen, um das Gesundheitssystem, das alle angeht, zu stabilisieren. Denn die finanzielle Lage der Krankenkassen ist angespannt. Ohne die Reform drohen die Beiträge weiter zu steigen.

Dass Ehepartner, die bislang beitragsfrei mitversichert waren, in Zukunft bis auf wenige Ausnahmen ihre Krankenversicherungsbeiträge selbst zahlen sollen, ist natürlich nicht das alleinige Allheilmittel, aber ebenfalls die richtige Idee. Es ist weder solidarisch noch zeitgemäß, dass Erwachsene, die weder berufstätig sind noch kleine Kinder oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, keine Krankenkassenbeiträge zahlen und trotzdem dieselben Leistungen erhalten wie Beitragszahler.