An allen Ecken und Enden müssen die UN sparen. Ausgerechnet in einer Zeit der Konflikte und Katastrophen kann die Weltorganisation dringend benötigte Hilfe nicht mehr leisten. Säumige Mitglieder nehmen eine Schwächung bewusst in Kauf.

Ein Schild sorgt bei Besuchern des europäischen Hauptsitzes der Vereinten Nationen (UN) in Genf für Erstaunen. „Diese Rolltreppe ist außer Betrieb“, ist dort zu lesen.