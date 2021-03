Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat einen neuen Chef und ein neues Konzept. Wird nun der Kampf gegen Dürren, Cyberangriffe und Pandemien effektiver?

Ein halbes Jahr nach dem missglückten Test der Katastrophenschutzsirenen im Land hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Pläne für eine Neuausrichtung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) vorgestellt. Die Abstimmung zwischen der Behörde und den Ländern beim Schutz der Bevölkerung künftig besser zu koordinieren, bleibt indes eine Herausforderung.

Das BBK war im September vergangenen Jahres in die Kritik geraten, weil es beim bundesweiten Warntag zu erheblichen Pannen gekommen war. Dabei sollten im ganzen Land um 11 Uhr Sirenen und andere Warnsysteme ausgelöst werden. Die amtliche bundesweite Testwarnung des BBK und deren Verbreitung über Warn-Apps verzögerte sich jedoch um 30 Minuten. Der damalige Behördenchef Christoph Unger musste daraufhin seinen Posten räumen. Zu seinem Nachfolger bestimmte Seehofer den CDU-Innenpolitiker Armin Schuster.

Praktische Fortschritte versprochen

Die Behörde, die lange ein Schattendasein führte, werde ein „wichtiger Dienstleister“ für Bund, Länder und Kommunen, zeigte sich Seehofer am Mittwoch in Berlin überzeugt. Die Umsetzung der Vorhaben werde sofort beginnen.

Schuster kündigte praktische Fortschritte an, etwa bei der Trinkwasser-Sicherheit und beim Not-Strom. Es solle zudem bundesweit erfasst werden, wie viele Schutzanzüge, Masken oder als Notreserve gelagerte Nahrungsmittel vorhanden sind. Dasselbe gelte für Strom und Erdöl.

Als Konsequenz aus dem misslungenen Warntag wird das Bundesamt die Länder mit einem Förderprogramm motivieren, wieder mehr Sirenen zu installieren. Dafür gibt der Bund 88 Millionen Euro. Die „gute alte Sirene“ sei eine wichtige Ergänzung zur Warnung vor Katastrophen per App oder Radio, sagte Schuster. „Wir müssen besser werden beim Warnen in der Hosentasche und auch auf dem Dach“, sagte der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete.

Die Kompetenzen der Länder unangetastet

Zudem solle ein „Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz“ entstehen. „Diese übergreifende Kooperation und Kommunikation ist erforderlich, um silohafte Strukturen in unseren Zuständigkeiten zu überwinden“, heißt es etwas sperrig im Konzept.

„Wir wollen den Ländern nicht ins Handwerk pfuschen“, betonte Seehofer zur Frage der Kompetenzabgrenzung. Er strebe jedenfalls keine Grundgesetzänderung an, mit dem Ziel Zuständigkeiten neu zu regeln. Auch Behördenchef Armin Schuster sagte, die Hilfe des BBK bei Dürren, Cyberangriffen und Gesundheitskrisen wie der Corona-Pandemie solle „innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens“ ablaufen. Mit anderen Worten: Was Kritiker in der Corona-Krise als „Verantwortungswirrwarr“ zwischen Bund, Ländern und Kommunen bezeichnet haben, wird sich eher nicht ändern. Aus Sicht der SPD kommt das neue Konzept zu spät. „Es bleibt unverständlich, warum das Bundesamt nicht umfassender in die Pandemiebekämpfung eingebunden wurde“, sagte der SPD-Innenpolitiker Sebastian Hartmann.

Die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz des Bundesamts wird jedenfalls ihr Angebot ausweiten. In der Behörde in Bad Neuenahr-Ahrweiler werden Politiker und Führungskräfte für Aufgaben im Bevölkerungsschutz geschult. Seehofer plant den Aufbau eines zweiten Akademie-Standorts im Osten Deutschlands.