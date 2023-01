Bei der Begräbniszeremonie für den früheren Papst betritt der Vatikan Neuland: Zwar gibt es für die Bestattung von Päpsten ein Protokoll, aber noch nie hat ein amtierender Papst seinen Vorgänger beerdigt.

Was ist nach dem Tod von Benedikt XVI. bisher geschehen?

Benedikt XVI. wurde nach seinem Tod an Silvester für zwei Tage im Kloster Mater Ecclesiae aufgebahrt, bevor sein Leichnam am Montag in den Petersdom gebracht wurde. Und zwar ohne große Zeremonie, was eine Abweichung vom Protokoll beim Tod eines Papstes darstellt. Die erste Abweichung erfolgte nach Benedikts Tod: Die Glocken von St. Peter läuteten nicht, was beim Tod eines amtierenden Papstes zum Prozedere gehört. Für Benedikt XVI. hatten die Glocken schon am Tag seines offiziellen Amtsverzicht, am 28. Februar 2013, geläutet – am letzten Tag seines Pontifikats.

Wie finden die Trauerfeierlichkeiten statt?

Die Begräbnisfeier, die am Donnerstag um 9.30 Uhr auf dem Petersplatz beginnt, wird sich nicht wesentlich von den Trauermessen für andere Päpste unterscheiden. Die große Ausnahme: Die Messe wird vom amtierenden Papst geleitet, ein bisher einmaliger Vorgang. Und: Jahrhundertlang eingeübte Abläufe werden nicht zur Anwendung kommen, da sie sich auf eine Zeit der Sedisvakanz, also eine Zeit des leeren Heiligen Stuhls beziehen, bis ein neuer Papst gewählt wird. Nach Angaben des Vatikan-Sprechers Bruni hatte sich der frühere Papst eine schlichte Trauerfeier und Beisetzung gewünscht.

Welche ausländischen Delegationen werden erwartet?

Aus Joseph Ratzingers deutscher Heimat werden angeführt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf unter anderen die Spitzen der obersten Verfassungsorgane zur Trauerfeier nach Rom reisen. Von italienischer Seite haben sich Staatspräsident Sergio Mattarella und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angemeldet. Weil mit Benedikt XVI. kein Staatsoberhaupt gestorben ist (das Staatsoberhaupt des Vatikanstaats ist der amtierende Papst Franziskus), handelt es sich bei der Feier nicht um ein Staatsbegräbnis. Offiziell zur Feier eingeladen waren deshalb nur deutsche und italienische Behördenvertreter. Alle anderen Staatsgäste sind protokollarisch lediglich privat zur Messe anwesend.

Wie viele Gläubige werden erwartet?

Ursprünglich rechnete der Vatikan mit 60.000 bis 80.000 Anwesenden auf dem Petersplatz – die tatsächliche Zahl dürfte um einiges höher liegen. Die Anteilnahme am Tod Benedikt XVI. war schon in den Tagen zuvor größer als zunächst angenommen.

Wo wird Benedikt XVI. beigesetzt?

Er soll nach der Trauerfeier in der Krypta unter dem Petersdom im Vatikan beigesetzt werden – im früheren Grab seines 2005 verstorbenen Vorgängers Johannes Paul II. Benedikt hatte sich diesen Bestattungsort nach Angaben seines Biografen Peter Seewald gewünscht. Der Sarg mit dem Leichnam von Johannes Paul II. war nach dessen Seligsprechung 2011 in die St. Sebastian-Kapelle im Seitenschiff des Petersdoms verlegt worden.

Wie wird der emeritierte Papst bestattet?

Am Donnerstagvormittag wird Benedikt in einen Sarg aus Zypressenholz gelegt – zuvor wird das Gesicht des Verstorbenen mit einem Tuch verhüllt, anschließend werden unter anderem Münzen und Medaillen aus den Pontifikatsjahren in den Sarg gelegt. Nach dem Requiem wird der Zypressensarg in die Krypta des Petersdoms gebracht und versiegelt. Danach wird er in einen Zinksarg gegeben, der verschweißt und ebenfalls mit Siegeln versehen wird. Der Zinksarg wiederum wird in einen weiteren Holzsarg gelegt, der dann in das Grab hinabgelassen wird.