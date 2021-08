Nach der Bestätigung des Gesetzes zum „Gesundheitspass“ durch den Verfassungsrat werden in Frankreich neue Proteste erwartet. Doch den Demonstranten geht es nicht allein um Widerstand gegen das Impfen.

Von Birgit Holzer, Paris

Die Sommerferienzeit ist in Frankreich eigentlich die unpolitischste Zeit des ganzen Jahres. Doch die Entscheidung des Verfassungsrates am Donnerstagabend erfuhr große Beachtung: Angerufen von der linken Opposition und Premierminister Jean Castex höchstselbst sollte das oberste Verfassungsgericht das neue Gesetz zum „Gesundheitspass“ prüfen – und bestätigte es im Großen und Ganzen. Künftig kann in Frankreich also nur noch derjenige ein Restaurant, Café, Kino oder Theater besuchen oder in einer Einrichtung mit Publikumsverkehr arbeiten, der über den Nachweis einer vollständigen Impfung verfügt oder über einen negativen Corona-Test. Für alle im Pflege- und Gesundheitsbereich Beschäftigten kommt zum 15. September sogar eine Impfpflicht.

Das neue Gesetz ist der Versuch von Präsident Emmanuel Macron, die vierte Corona-Welle mit rasch steigenden Inzidenzwerten zu brechen, bevor er zu Maßnahmen greifen muss, die alle einschränken – nicht nur die Impfunwilligen, die mit Verweis auf die eigene Freiheit andere gefährden.

Eine zornige Minderheit

Doch auch für dieses Wochenende sind landesweit fast 200 Demonstrationen gegen den „Gesundheitspass“ geplant. Von einer Massenbewegung kann man dennoch nicht sprechen, denn die stille Mehrheit im Land ist geimpft. Aber die zornige Minderheit ist eben laut.

Auch geht es für viele der Protestierenden um mehr als nur um die Frage nach Für und Wider der Impfung: Sie leisten Widerstand gegen die Regierung an sich und/oder deren Krisenmanagement.

Dieselben Motive brachten ab Herbst 2018 zigtausende „Gelbwesten“ dazu, Verkehrskreisel und Straßen zu blockieren. Zunächst kritisierten diese Menschen vor allem die geplante Erhöhung der Kraftstoffpreise. In der Folge zielten ihre Forderungen auf mehr soziale Gerechtigkeit; sie machten sich stark für die Einführung von Volksreferenden – oder schlicht für die Absetzung von Präsident Macron. Auch jetzt legen wieder etliche Demonstranten ihre grellgelben Warnwesten an. Die damaligen Führungsfiguren rufen erneut zum Widerstand auf. Wie damals sammeln sich in den Metropolen viele Protestierende, insgesamt aber leben die meisten von ihnen in mittelgroßen Städten wie Toulon oder Mulhouse – Orte, deren Bewohner sich vernachlässigt fühlen von der Zentralmacht in Paris.

Enormes Wut-Potenzial

Zu Zielscheiben für verbale, aber auch tätliche Angriffe werden auch Vertreter der Medien, die man der Komplizenschaft mit der Regierung ebenso bezichtigt wie zuletzt einen Apotheker in Montpellier, der Corona-Tests durchführte. Ein enormes Wut-Potenzial ist spürbar – das allerdings schon vor der Pandemie da war.

Politisch vertreten werden die Demonstranten überwiegend von kleineren Parteien an den extremen Rändern. Doch selbst der Rechtspopulistin Marine Le Pen erscheint eine klare Unterstützung problematisch, möchte sie doch wählbar sein für die Mehrheit der Franzosen.

Lehren nicht umgesetzt

Acht Monate vor der Präsidentschaftswahl ist die Bewegung dennoch nicht ungefährlich für Macron. Das im Land seit Langem vorherrschende tiefe Misstrauen gegen alle Institutionen hat er in vier Jahren im Amt verstärkt durch ein arrogant wirkendes Auftreten und Entscheidungen im Alleingang. Den politischen Institutionen vor Ort mehr Raum zu geben, gehörte eigentlich zu den Lehren aus der „Gelbwesten“-Bewegung. Doch umgesetzt wurden sie nicht. Die Enttäuschung und Wut darüber hat sich nun mit der skeptischen Einstellung gegenüber dem Impfen zu einer bedrohlichen Mischung vermengt.