Der Freistaat hat am Sonntag in der bundesweiten Debatte um die Eindämmung der Pandemie neue Fakten geschaffen. Die bisher von Bund und Ländern abgesprochenen Lockerungen zu Silvester wären damit in Bayern vom Tisch.

Die bayerische Staatsregierung hat in einer Sondersitzung am Sonntag den Katastrophenfall ausgerufen und einen Zehn-Punkte-Plan gegen die Corona-Pandemie beschlossen. Er beinhaltet neue Ausgangsbeschränkungen in ganz Bayern. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 200 Infektionen je 100.000 Einwohner würden zudem zwischen 21 und 5 Uhr Ausgangssperren verhängt. Distanzunterricht in Hotspots mit hohen Fallzahlen, ein Alkoholverbot im Freien sowie schärfere Regeln für Alten- und Pflegeheime gehören auch zu dem Paket, über das der Landtag am Dienstag beraten soll.

Bei einem Ja-Votum des Landesparlaments tritt der Katalog am Mittwoch in Kraft und gilt bis zum 5. Januar. Damit wären die zwischen Bund und Ländern vereinbarten Lockerungen zu Silvester vom Tisch. Nur noch vom 23. bis zum 26. Dezember wären in Bayern demnach Treffen über die derzeit erlaubten fünf Teilnehmer aus zwei Hausständen hinaus gestattet.

Söder: Zahlen zu hoch

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte: „Es reicht einfach nicht, wir müssen mehr tun.“ Der „sanfte Lockdown“ habe zwar Wirkung gezeigt, er habe aber nur das exponentielle Wachstum bei den Infektionszahlen gebremst: „Die Zahlen sind zu hoch, sie müssen runter“, um eine mögliche Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern.

Die deutschen Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Samstag binnen eines einzigen Tages 23.318 neue Infektionen – über 1600 mehr als vor einer Woche. Mit 483 neuen Todesfällen wurde der Höchststand seit Ausbruch der Pandemie nur knapp verfehlt. Am Sonntag wurden bundesweit 17.767 neue Corona-Infektionen gemeldet. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Eine Woche zuvor lag der Sonntagswert bei 14.611 gemeldeten Neu-Infektionen an einem Tag.

Merkel: Hilfen „nicht endlos“

Angesichts der hohen Kosten für die Corona-Wirtschaftshilfen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für eine enge Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen geworben. Da das bisherige Maß an Unterstützungen für Unternehmen nicht endlos fortzusetzen sei, hätten alle eine große Verantwortung, sagte Merkel in ihrem wöchentlichen Podcast.

Der Städte- und Gemeindebund sieht die Lockerungen zu Weihnachten derweil skeptisch. Sie müssten in den kommenden Tagen nochmals hinterfragt werden, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem „Handelsblatt“. Ministerpräsident Söder sagte, man werde „wahrscheinlich“ noch einmal eine Konferenz von Bund und Ländern vor Weihnachten brauchen. Bislang war das nächste Gipfeltreffen zu Corona für den 4. Januar geplant.