Wie französische Bauern an der Côte d'Azur ausgebremste Autofahrer besänftigen

Nicht ganz zu unrecht lebt man im Deutschen „wie Gott in Frankreich“, wenn man es sich so richtig gut gehen lässt. Dass unsere Nachbarn im Westen alles weniger verbissen und ernst sehen, zeigt sich immer wieder. So zum Beispiel auch während der Corona-Pandemie: Während die Deutschen in ihren Kellern das Klopapier bis zu Decke stapelten, deckten sich die Franzosen vorsorglich mit Wein und Kondomen ein.

Denn im Wein liegt bekanntlich nicht nur die Wahrheit. Er beseelt auch, lässt uns die triste Realität etwas rosiger erscheinen. Wen wundert es, dass französische Bauern dann auch zum Rebensaft griffen, um von ihnen ausgebremste Autofahrer zu besänftigen. An einem Blockadeposten an einer Autobahn an der Côte d'Azur schenkten die Landwirte Wein an die Autofahrer aus. Sie reichten an der besetzten Mautstation an der A8 in Fréjus am Donnerstag Rosé in Plastikbechern an die Fahrerinnen und Fahrer, wie die Zeitung „Var-Matin“ berichtete. Am Vortag seien Mimosa-Cocktails und Äpfel verteilt worden. Die Stimmung sei entspannt und Autofahrer hätten als Zeichen der Solidarität mit den Landwirten gehupt und gewinkt. Alles unter den aufmerksamen Blicken der Gendarmerie, die offenbar aufpasste, dass die Autofahrer nicht gar zu weinselig wurden.

Rennen mit Mini-Traktoren

Auch die Bauern waren offenbar bester Laune. Ohne dass die „Flics“ intervenierten, lieferten sie sich in dem gesperrten Autobahnbereich Rennen mit Mini-Traktoren, berichtete die Zeitung. Im Netz kursiert ein Video, das Landwirte in ausgelassener Stimmung zeigt.

Das von der Zeitung geteilte Video mit dem Weinausschank auf der Autobahn stieß allerdings nicht nur auf Zustimmung. „Land der Trunkenbolde, kein Wunder! Wir haben die höchste Alkoholikerrate der Welt, das ist der Beweis. Ein Glas Rosé und alles ist gut!“, so einer der Kommentare im Netz. In einem anderen wird kritisiert, dass Wein aus der Box in Plastikbechern ausgeschenkt wurde: „Abgesehen von den offensichtlichen Problemen der Verkehrssicherheit schießen sie sich selbst in den Fuß: Rosé aus der Kartonbox zu probieren, lädt nicht dazu ein, diejenigen zu unterstützen, die ihn herstellen.“

Zum Ende der Proteste aufgerufen

Ohnehin dürfte mit den weinseligen Blockaden jetzt Schluss sein. Nach weiteren Hilfszusagen der Regierung haben Frankreichs größte Agrargewerkschaften inzwischen zum vorläufigen Ende der Proteste aufgerufen.