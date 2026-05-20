Der Ludwigshafener Chemiekonzern startet ein weiteres Kostensenkungsprogramm in Milliardenumfang. Damit verbunden ist erneut ein deutlicher zusätzlicher Personalabbau.

Die BASF will die Kosten im Kerngeschäft um 20 Prozent drücken. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, solle das Programm Core Shift „bis 2029 Netto-Einsparungen im Kerngeschäft gegenüber dem Jahr 2024 bei den zahlungswirksamen Fixkosten von bis zu 20 Prozent“ erreichen. Die Kerngeschäfte sind Chemicals, Materials, Industrial Solutions und Nutrition & Care. Zusammen erreichen sie einen Umsatz von 40 Milliarden Euro.

Ein Konzernsprecher konnte gestern den Umfang der angepeilten Einsparungen nicht beziffern. Es ist allerdings davon auszugehen, dass es dabei um einen Betrag in Milliardenhöhe geht. Auch den Umfang des Personalabbaus durch das weltweit angelegte Einsparprogramm konnte der Sprecher nicht beziffern. Er sagte allerdings, die Senkung von Personalkosten habe einen erheblichen Anteil.

Ziel „höchste Wettbewerbsfähigkeit“

Die im September 2024 eingeleitete Konzernstrategie Winning Ways geht damit in ihre nächste Phase, nachdem die sogenannten eigenständigen Geschäfte zügig und inzwischen nahezu vollständig herausgelöst worden seien, hieß es weiter. Dabei geht es vor allem um das verkaufte Farbengeschäft Coatings und den Bereich Agricultural Solutions, der ab 2027 an die Börse gebracht werden soll. Jetzt konzentriere sich die BASF auf Stärkung und Wachstum ihrer Kerngeschäfte.

Der klare Fokus liege jetzt darauf, „höchste Wettbewerbsfähigkeit“ in den Kerngeschäften zu erreichen und die Ertragskraft dieser Geschäfte zu steigern, sagte BASF-Chef Markus Kamieth. Die Aufstellung der Kerngeschäfte zu vereinfachen, sei entscheidend, um profitables Wachstum voranzutreiben, hieß es weiter. Core Shift umfasse die einheitsübergreifende Transformation aller Kerngeschäfte, Service-Einheiten und auch aller Einheiten des Corporate Centers. Das ist die zentrale Steuerungseinheit des Konzerns am Stammsitz in Ludwigshafen. Das Programm baue auf bereits laufende Initiativen auf wie etwa die Restrukturierung des Verbundstandortes in Ludwigshafen und die Neuausrichtung der Service-Einheiten, zu der auch eine Verlagerung von Arbeitsplätzen von Berlin nach Indien gehört. Wesentliche Hebel seien die Vereinfachung von Prozessen und Organisation, weltweit harmonisierte Geschäftsprozesse, standardisierte IT-Lösungen und der verstärkte Einsatz von KI.

Die BASF hat seit 2023 bislang zwei große Einsparprogramme aufgelegt, die bis Ende dieses Jahres Kostensenkungen von 2,3 Milliarden Euro erreichen sollen und vor allem Ludwigshafen betreffen. Damit verbunden ist bislang ein Abbau im Stammwerk von mindestens 3300 Stellen.