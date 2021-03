Mit einem bundesweiten Nachhilfeprogramm im Umfang von einer Milliarde Euro will Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) coronabedingte Lernrückstände bei Schülern ausgleichen.

Um eine Übersicht zu bekommen, solle es am Ende des Schuljahres in allen Bundesländern Lernstandserhebungen in den Kernfächern geben, sagte Karliczek den Funke-Zeitungen vom Wochenende. 20 bis 25 Prozent der Schüler hätten vermutlich große, „vielleicht sogar dramatische“ Lernrückstände. „Wenn wir ein Nachhilfeprogramm für die Kernfächer auflegen, brauchen wir dazu etwa eine Milliarde Euro“, sagte Karliczek.

Für das geplante Bund-Länder-Programm sollten spätestens zum neuen Schuljahr zusätzliche Förderangebote bereitgestellt werden, die sich auf Deutsch, Mathematik und möglicherweise auch die erste Fremdsprache beziehen würden. Zielgruppe seien vor allem Schüler, bei denen ein Wechsel bevorstehe – entweder auf eine weiterführende Schule oder in eine Ausbildung. Für das Programm „könnten zum Beispiel Lehramtsstudierende, pensionierte Lehrkräfte, Bildungsstiftungen und natürlich auch private Nachhilfeanbieter“ aktiviert werden.

Auch Institut der Wirtschaft plädiert für Förderung

Auch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft spricht sich für milliardenschwere staatliche Investitionen aus, um den entstandenen Lernrückstand auszugleichen. Es sei bei 1,5 Millionen Schulkindern vor allem aus bildungsferneren Haushalten ein stark erhöhter Förderbedarf entstanden, zitierte die „Rheinische Post“ am Samstag aus einer IW-Studie. Dieser zufolge ergeben sich Kosten in Höhe von 1,5 Milliarden Euro.

Auf noch höhere Ausgaben kommt der Deutsche Lehrerverband. Dessen Präsident Heinz-Peter Meidinger sagte: „Viele Kinder und Jugendliche werden zukünftig begleitende Förderangebote etwa in Form zusätzlichen Nachmittagsunterrichts oder digitaler Nachhilfe brauchen.“ Beim Großteil der Schüler könnten die coronabedingten Lerndefizite in den nächsten zwei Schuljahren vermutlich wieder aufgeholt werden.

Nachhilfe für mehr als ein Jahr

Wie die Ministerin geht allerdings auch Meidinger davon aus, dass mindestens 20 Prozent der Schüler große Probleme haben könnten. Zwischen 300 und 600 Präsenz-Unterrichtsstunden seien je nach Bundesland, Schulart und Infektionslage inzwischen weggefallen und nur teilweise durch Distanzunterricht ersetzt worden. Meidinger erwartet daher, dass eine Lernförderung über mehr als nur ein Schuljahr laufen müsse. „Das ist eine Langstrecke und nicht nur eine vorübergehender Förderung, die man nach wenigen Wochen und Monaten abhaken kann.“