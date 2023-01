Die CDU-Fraktion im Mainzer Landtag wird erst am 22. März über die Nachfolge von Fraktionschef Christian Baldauf abstimmen.

Das teilte Baldauf am Mittwoch nach einer zweitägigen Klausurtagung der Fraktion mit. Eine vierköpfige Kommission soll in der 31 Abgeordneten starken Fraktion eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger finden. Namen wurden nicht genannt. In der Klausurtagung habe es eine ehrliche und offene Aussprache gegeben. An seinem vor Weihnachten angekündigten Rücktritt zum 31. März hielt Baldauf fest. Er habe die Verantwortung, die sich aus dem Mandat ergebe, immer sehr ernst genommen, sagte er. „Dazu gehört auch, den Moment zu erkennen, wann man seinen Platz freimachen muss.“ Im Dezember war ein Streit darüber ausgebrochen, ob es eine Intrige gegen Baldauf gegeben habe und er zum Rücktritt gezwungen wurde. Dazu wollte er sich am Mittwoch nicht äußern.