Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet Ende der kommenden Woche mit einer Zulassungsentscheidung für einen Corona-Impfstoff für Kinder und mit ersten Auslieferungen kurz vor Weihnachten.

Fünf- bis Elfjährige können bald geimpft werden. Nach Angaben des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) wird die europäische Arzneimittelagentur Ema am 25./26. November den Impfstoff von Biontech für diese Altersklasse wahrscheinlich zulassen. Dann werde begonnen, den Impfstoff zu produzieren und abzufüllen.

Am 20. Dezember werde der Impfstoff in allen EU-Ländern ausgeliefert. Danach könnte mit der Impfung der Fünf- bis Elfjährigen begonnen werden. Deutschland bekommt nach Angaben Spahns zunächst zwei Millionen Chargen des Vakzins für die rund 4,5 Millionen Kinder in dieser Altersklasse.

Laut Spahn soll den Kindern die Impfung auch ohne eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) ermöglicht werden.