Angesichts anhaltender Kritik an Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der im gleichen Wahlkreis (Potsdam) wie die Grünen-Politikerin antritt, seine politische Konkurrentin in Schutz genommen.

Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister und Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, sagte zu den Vorwürfen gegen Baerbock, jeder mache Fehler und im Wahlkampf werde besonders genau geschaut. „Trotzdem finde ich die Kritik im Fall von Frau Baerbock ein bisschen übertrieben“, sagte Scholz. Unabhängig von den aktuellen konkreten Fragen gelte: „Frauen werden anders behandelt als Männer, auch in der Politik“, sagte Scholz. Das sei nicht in Ordnung. „Das ist nicht fair. Und es gehört auch ausgesprochen.“

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sieht hingegen keine Benachteiligung mehr für Frauen in der heutigen Politik. Auf eine entsprechende Frage der „Bild am Sonntag“ sagte der CDU-Politiker: „Früher war es in der Tat so. Zu Beginn der Kanzlerschaft von Angela Merkel sind noch Schweißflecken an ihrem Sommerkleid thematisiert worden. Das fand ich unmöglich. Heute haben es Frauen in der Politik nicht mehr schwerer.“

Konkret zu Baerbock sagte Schäuble: „Es mag sein, dass vieles aufgebauscht ist, aber da gilt der alte Spruch: Wer die Hitze nicht verträgt, hat in der Küche nichts verloren. Sie musste wissen, dass die Kanzlerkandidatur ein harter Weg ist.“

Baerbock hat nach Angaben einer Grünen-Sprecherin unterdessen die parteinahe Heinrich-Böll-Stiftung darum gebeten, einen „nunmehr knapp zehn Jahre zurückliegenden Sachverhalt“ im Zusammenhang mit einem damaligen Promotionsstipendium der Stiftung „noch einmal zu betrachten“. Anlass sind demnach Medienanfragen zu dem Stipendium. Baerbock hatte einem „Tagesspiegel“-Bericht zufolge zwischen 2009 und 2012 mehr als 40 000 Euro erhalten. Die Doktorarbeit im Bereich Völkerrecht hatte sie nicht abgeschlossen. Baerbock sitzt seit Oktober 2013 im Deutschen Bundestag.