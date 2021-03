Nach der Wahlmisere klammert sich die CDU in Baden-Württemberg an die Hoffnung auf ein neues Bündnis mit den Grünen von Winfried Kretschmann. In der Fraktion brodelt es.

Als sich die alten und neuen Abgeordneten der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion am Montagvormittag im Stuttgarter Hotel Maritim versammeln, ist die Laune ziemlich gedrückt. Denn die Südwest-CDU hat das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren: 24,1 Prozent. Die Grünen (32,6 Prozent) mit dem beliebten Regierungschef Winfried Kretschmann haben den kleinen Koalitionspartner in den Boden gestampft.

Erst wählen, dann reden

Zur ersten Machtprobe kommt es gleich am Morgen nach der Wahl. CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart hatte am Montag geladen, um sich in seinem Amt bestätigen zu lassen. Reinhart wollte sich gleich zu Beginn der Sitzung wählen lassen, erst danach sollte über die Wahlmisere geredet werden. Für die Wiederwahl des Fraktionsvorsitzenden sieht die Satzung drei Jahre vor. Doch Reinhart schlug laut Teilnehmern vor, dass er nur für die Zeit der Sondierungen bestimmt werden solle, im Mai solle der komplette Fraktionsvorstand neu gewählt werden.

Top-Personalie nicht auf Jahre zementieren

Mit der Beschränkung reagierte der 64-Jährige auf den Druck von Abgeordneten, die nicht unmittelbar nach der Wahlpleite eine Top-Personalie auf Jahre zementieren wollten. Noch ist unklar, ob die Grünen erneut mit der CDU koalieren wollen oder sich auf das Experiment einer Ampel mit SPD und FDP einlassen. In letzterem Falle wäre der CDU-Fraktionschef Oppositionsführer im Landtag und der zentrale Posten für die Sichtbarkeit der CDU. Eine größere Gruppe von Abgeordneten drängt den CDU-Stimmenkönig bei der Landtagswahl, den Ehinger Abgeordneten Manual Hagel, im Mai seinen Hut in den Ring zu werfen. Der 32-jährige Generalsekretär der Südwest-CDU hält sich bislang aber bedeckt.

Unter den geänderten Bedingungen votierten am Montag 32 von 40 anwesenden Abgeordneten für Reinhart, der damit Teil des vom bisherigen Vize-Ministerpräsidenten Thomas Strobl angeführten Sondierungsteams der CDU ist. Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann wird dem Team dagegen nicht angehören.

Widerstreitende Interessen

Der Dämpfer für Reinhart wird auch als ein Zeichen für die Unruhe innerhalb der Südwest-CDU gedeutet, die den Spagat zwischen widerstreitenden Interessen übt: Zum Weiterregieren mit den Grünen benötigt sie erfahrene Leute, um ein Zeichen der Erneuerung nach der Wahlpleite vom Sonntag zu setzen, aber auch neue Köpfe. „Die Landespartei muss jetzt mit großer Aufrichtigkeit einen inhaltlichen und auch personellen Erneuerungsprozess einleiten – und zwar konsequent und gründlich“, forderte etwa der Stuttgarter CDU-Kreischef und Bundestagsabgeordnete Stefan Kaufmann.

Reihenfolge der Sondierungsgespräche

Die siegreichen Grünen beginnen hingegen noch diese Woche mit Sondierungen zur Regierungsbildung. Ein erstes Treffen werde es „voraussichtlich am Mittwoch“ mit den Vertretern der CDU geben, sagte eine Sprecherin der Grünen am Montag in Stuttgart. Für die Reihenfolge sei das Wahlergebnis vom Sonntag maßgeblich. Am Freitag soll es demnach eine zweite Sondierungsrunde geben, bei der die Grünen mit SPD und FDP zusammenkommen könnten. Die SPD erreichte bei der Landtagswahl elf Prozent, die FDP lag bei 10,5 Prozent. Die AfD kam laut vorläufigem Ergebnis auf 9,7 Prozent. Die Linke scheiterte an der Fünfprozenthürde. Damit gäbe es im neugewählten Landtag Mehrheiten für eine Neuauflage von Grün-Schwarz sowie für eine Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP.

Die baden-württembergische Grünen-Führung um Kretschmann legte sich mit Blick auf die künftige Regierungskoalition bislang noch nicht fest. Kretschmann betonte am Sonntagabend stattdessen seine generelle Gesprächsbereitschaft mit allen Parteien außer der AfD.

Das Liebäugeln von SPD und FDP

SPD und FDP bekundeten Interesse an der Bildung einer Ampel-Koalition. Der SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch erklärte am Montag, seine Partei wolle „Regierungsverantwortung“ übernehmen. Ob es dazu komme, würden nun die kommenden Tage zeigen. Dabei verwies er unter anderem auf SPD-Positionen in der Klimapolitik. Diese dürfte ein zentrales Thema bei den Sondierungsgesprächen werden.