Die Bürgerinitiative „BI gegen Fluglärm, Bodenlärm und Umweltverschmutzung“ hat ihre Weigerung begründet, an einem von der RHEINPFALZ moderierten Streitgespräch mit einem Vertreter der Bundeswehr zum Fluglärm über der Pfalz teilzunehmen (Die RHEINPFALZ vom 19. Juli).

Die BI schaffe Transparenz und sei nicht „Sparringspartner ewigmauernder Militärs“, teilte Vorstand Holger Marzen von der Kaiserslauterer Initiative am Montag mit. „Wir haben oft genug Dialoge geführt, nun darf das Militär liefern“, sagte Marzen. Dies sei notwendig, weil nicht nur die BI, sondern auch die Bevölkerung – und die Politik – das so wollten, so Marzen mit Verweis auf entsprechende Passagen im Koalitionsvertrag der Mainzer Landesregierung. Er kritisierte zudem, Bundeswehr-Oberstleutnant Thomas Emig habe im Gespräch mit der RHEINPFALZ die Hauptbelastung der Region – die Weigerung der US Air Base Spangdahlem, den durch Übungsflüge verursachten Lärm auf mehrere Übungslufträume zu verteilen – aus der Diskussion herausgenommen. rhp