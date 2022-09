Zugespitzt läuft die Kritik am Bürgergeld auf die Frage zu: Sind die Fleißigen die Dummen? Dem ist aber nicht so.

Es stimmt: Beim jetzt beschlossenen Bürgergeld bekommen die Empfänger mehr Geld als bei Hartz IV. Nur bedeutet das nicht, dass die Ampel den notwendigen Lohnabstand einebnen will zwischen denen, die staatliche Hilfe bekommen, und denen, die von ihrer Hände Arbeit leben. Auch wenn es das Bürgergeld nicht gäbe, hätten die Hartz IV-Zahlungen steigen müssen – und zwar deshalb, weil sonst Millionen Menschen keinen Inflationsausgleich bekommen hätten.

Es allein bei diesem Punkt zu belassen, wäre aber eine vertane Chance gewesen. Immerhin hat das Bundesverfassungsgericht schon im Herbst 2019 eine Neuregelung der Mitwirkungspflichten angeordnet. Das geht die Ampel jetzt an, wobei SPD und FDP sich mit gutem Grund gegen die Grünen durchgesetzt haben. Es gibt auch im Bürgergeld Sanktionen, wenn jemand nicht mit dem Jobcenter kooperiert. So wie jeder Arbeitnehmer Pflichten erfüllen muss, müssen es eben auch Menschen, die Fürsorge beziehen.

Eine Prämie fürs Nichtstun ist das Bürgergeld also nicht. Es bleibt, was Hartz IV war: Das untere Sicherungsnetz des Sozialstaats, das die Existenz sichert – das aber zugleich so knapp bemessen ist, dass jeder möglichst schnell den Sprung in Lohn und Brot schaffen sollte. Umso besser deshalb, dass Bürgergeld-Bezieher, die nebenher einen Job machen und so erste Schritte ins Erwerbsleben gehen, mehr von ihrem Lohn behalten dürfen.