Vier Wahlen in zwei Jahren, und Israel hat noch immer keine stabile Regierung. Nun stehen die Gegner von Benjamin Netanjahu kurz davor, eine Koalition zu schmieden. Kommt es damit zur Ablösung des langjährigen Ministerpräsidenten?

In Israel wollen die Gegner von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gemeinsam eine neue Regierung bilden. Der Vorsitzende der ultrarechten Jamina-Partei, Naftali Bennett, sagte am Sonntag in Jerusalem, er werde alles unternehmen, um ein Bündnis mit Oppositionsführer Jair Lapid von der Zukunftspartei zu schließen. Ziel ist nach Medienberichten eine Rotation im Amt des Ministerpräsidenten: Zuerst soll Ex-Verteidigungsminister Bennett dieses für zwei Jahre übernehmen, dann wäre Lapid an der Reihe.

Duldung durch arabische Abgeordnete nötig

Mit der Vereidigung einer solchen Regierung im Parlament wäre die Ära Netanjahu wohl beendet. Dieser war bereits von 1996 bis 1999 Ministerpräsident und danach seit 2009 durchgängig im Amt. Damit war er Israels am längsten amtierender Regierungschef. Jetzt zeichnet sich eine Minderheitsregierung ab, die von arabischen Abgeordneten geduldet wird.

Bennett sagte, es sei deutlich geworden, dass die Bildung einer rechten Regierung gegenwärtig unmöglich sei. Die einzigen Optionen seien eine fünfte Wahl innerhalb kurzer Zeit oder eine Einheitsregierung mit Lapid. Bei der Wahl am 23. März war Lapids in der politischen Mitte angesiedelte Zukunftspartei zweitstärkste Kraft hinter Netanjahus Likud geworden. Bennetts Jamina-Partei gilt als Zünglein an der Waage. Die vierte Parlamentswahl binnen zwei Jahren hatte erneut keine klaren Mehrheitsverhältnisse ergeben. Netanjahu war mit der Bildung einer Regierung gescheitert, am 5. Mai beauftragte Staatspräsident Reuven Rivlin daher Lapid. Dessen Mandat gilt noch bis Mittwoch um Mitternacht.

Lapid setzt auf die kleinen Parteien

Lapids Zukunftspartei hat bereits Vereinbarungen mit der linksliberalen Meretz-Partei, der Arbeitspartei sowie der ultrarechten Partei Israel Beitenu von Ex-Außenminister Avigdor Lieberman getroffen. Lapid will mehrere kleine Parteien hinter sich versammeln, die im politischen Spektrum weit auseinander liegen. Sie eint vor allem die Ablehnung Netanjahus, gegen den ein Korruptionsprozess läuft. Ihre politischen Ziele klaffen aber weit auseinander: Bennett gilt etwa als siedlerfreundlich, Meretz und Arbeitspartei sind jedoch für die Gründung eines unabhängigen Palästinenserstaates. Dies könnte die Arbeit der Koalition erschweren.

Der 57-jährige Lapid war nach einer Karriere als Fernsehmoderator in die Politik eingestiegen. In einer früheren Netanjahu-Regierung diente er als Finanzminister. Anfang Mai hatten sich 56 Knesset-Abgeordnete dafür ausgesprochen, Lapid mit der Regierungsbildung zu beauftragen.

Bennetts Jamina hatte bei der vergangenen Wahl sieben Knesset-Sitze hinzugewonnen. Ein Abgeordneter will allerdings den Eintritt von Jamina in die von Lapid geplante Koalition nicht unterstützen. Netanjahu hatte bis zuletzt versucht, weitere Jamina-Abgeordnete zu diesem Schritt zu bewegen. Am Sonntag hatte er Bennett sowie seinem Erzrivalen Gideon Saar von der rechtsorientierten Partei Tikva Chadascha (Neue Hoffnung) noch eine Koalition mit Rotation der drei im Amt des Ministerpräsidenten angeboten.

Netanjahu wartet einfach ab

Die Mitglieder der sich nun abzeichnenden Regierung eint vor allem die Ablehnung Netanjahus, gegen den ein Korruptionsprozess läuft. Ihre politischen Ziele klaffen jedoch weit auseinander. Die Politik-Expertin Tal Schneider sagte am Sonntag, in den Koalitionsvereinbarungen sei ein schwieriger Spagat bei komplizierten Themen wie der Zwei-Staaten-Lösung zu erwarten. Netanjahu sieht sie nach dessen Ablösung in der Rolle eines aktiven Oppositionsführers. „Er denkt wahrscheinlich, dass diese Regierung sehr schnell zusammenbrechen wird“, sagte Schneider. In diesem Fall baue er auf seinen Sieg bei einer weiteren Neuwahl. „Er plant vermutlich, ziemlich bald eine fünfte Wahl abzuhalten.“dpa Kommentar