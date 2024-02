Zwei Nachwahlen zeigen: Die Briten wollen die regierenden Konservativen loswerden.

Für den britischen Premierminister Rishi Sunak reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Gerade meldete das Nationale Statistikamt, dass sich das Land nach zwei Quartalen Minuswachstum in einer Rezession befindet. Und in der Nacht zum Freitag erlitt die Regierungspartei der konservativen Torys in zwei Nachwahlen zum Unterhaus eine empfindliche Schlappe. Beide Sitze gingen an Labour. Im Wahlkreis Wellingborough konnte die Oppositionspartei sogar den höchsten Wählerumschwung der Nachkriegszeit erzielen.

Das bestätigt die desolate Verfassung, in der sich die Torys schon seit mehr als zwei Jahren befinden und die auf ein Desaster in den Unterhauswahlen hindeutet, die voraussichtlich im Herbst stattfinden. Die Konservativen werden dabei von zweiten Seiten in die Zange genommen: Die rechtspopulistische Partei Reform kam auf mehr als zehn Prozent der Stimmen. Das muss die Regierungspartei alarmieren. Vorgängerin von Reform ist die Brexit-Partei von Nigel Farage. Bei den letzten Parlamentswahlen von 2019 trat die aus taktischer Rücksichtnahme in vielen sicheren Tory-Wahlkreisen nicht an. Reform will nun im ganzen Land Kandidaten aufstellen. Zwar wird die Partei aufgrund des britischen Mehrheitswahlrechts kaum Chancen haben, einen Sitz zu erringen. Aber sie wird den Konservativen viele Stimmen wegnehmen – was einen Erdrutschsieg von Labour wahrscheinlicher macht.