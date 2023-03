Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Australien rüstet angesichts der wachsenden militärischen Bedrohung Chinas mit Atom-U-Booten auf.

In einem ersten Schritt wird die Regierung in Canberra mindestens drei in den USA hergestellte Atom-U-Boote der Virginia-Klasse kaufen. Diese sollen zu Beginn des nächsten Jahrzehnts einsatzfähig